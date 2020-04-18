Глава УПЦ МП Онуфрий подхватил коронавирус: кто его заразил

Коронавирус в Украине в преддверии Пасхи был диагностирован у главы УПЦ МП митрополита Онуфрия. Помимо того, что был заражен глава церкви, инфекционный агент обнаружили в его окружении – у митрополита УПЦ МП Антония, который является помощником Онуфрия. Одним из потенциальных виновников заболевания церковных деятелей является народный депутат Вадим Новинский. Информация о заражении на текущий момент проверяется.

О том, что митрополиты УПЦ МП Онуфрий и Антоний заболели коронавирусом, сообщает источник ТСН со ссылкой на Религиозную правду в УПЦ МП.

По данным "Религиозной правды", главы УПЦ МП решили пройти тестирование на COVID-19 без лишней огласки и провели анализы анонимно. Как сообщается, в больницу после обнаружения вирусного агента они были доставлены под чужими именами. В издании утверждают, что пока эта информация не была подтверждена.

На текущий момент не известно, были ли госпитализированы митрополиты, или они находятся на самоизоляции дома.

Одним из косвенных доказательств наличия у митрополита Онуфрия коронавируса является то, что на сайте УПЦ МП были удалены сведения о том, что глава церкви будет принимать участие в литургии на Пасху.

Стоит отметить, что религиозные деятели могли заразиться от народного депутата Вадима Новинского, который мог передать вирус Онуфрию и Антонию во время встречи. Стоит отметить, что встреча состоялась за день до того, как у Новинского тест на коронавирус показал положительный результат.

Также стоит напомнить, что в Нацполиции рассказали об уголовной ответственности за заражение коронавирусом. Как уточнил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, привлекать к уголовной ответственности будут только тех лиц, которые при наличии положительного результата на COVID-19 заразили другого человека.

Напомним, что коронавирус выявлен в монастыре в Одесской области.

Также РБК-Украина писало, что в Киево-Печерской лавре умер еще один монах.