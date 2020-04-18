Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти закрывают храмы на Пасху из-за коронавируса.

Коронавирус распространяется в Украине и мире. Власти усиливают карантин, закрывают церкви и запрещают появление людей в общественных местах на Пасху, а в Минздраве ждут развития ситуации. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 18 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заболели коронавирусом 4662 украинца

умерли от осложнений инфекции 125 человек в стране

власти закрывают храмы и запрещают людям идти в церковь на Пасху

во Львовской области священники провели крестный ход, несмотря на карантин

Статистика по Украине

За последние 24 часа заразилось рекордное количество украинцев. По данным Минздрава, подтвержден 501 новый случай инфицирования коронавирусом, среди них 31 ребенок и 91 медицинский работник. В связи с повышенном риском сотрудников системы здравоохранения принято решение тестировать медиков на коронавирус каждые пять дней, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Также он проинформировал о закупке за рубежом 176 аппаратов искусственной вентиляции легких. Чиновник уверен, что Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.

На данный момент заражены COVID-19 в стране 4662 украинца, зафиксированы 125 летальных случаев болезни. Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,7%.

Усиление карантина в стране

За день работы блокпостов на въезде в Киев выявлены десятки людей с повышенной температурой. "На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал, их отправили домой на самоизоляцию", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Кроме того, градоначальник напомнил об усилении контроля за соблюдением карантина на праздники и ограничении доступа к кладбищам. На Пасху у 179 храмов столицы будут дежурить сотрудники полиции и Нацгвардия. Правоохранители обязаны предотвратить распространение коронавируса в Киеве, говорится в заявлении МВД.

Во Львовской области в городе Самбор полиция открыла уголовное дело и составила 4 админпротокола в отношении священников и прихожан, участвовавших в крестном ходе.

В Мукачево местные власти закрыли храмы на карантин до понедельника. Житомирский горсовет запретил жителям посещать церкви на праздники. У всех культовых сооружений на выходные планируется дежурство муниципальной инспекции. Также в городе на выходные полностью остановлена работа электротранспорта.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний допустил, что в Украину могут не привезти на Пасху благодатный огонь из храма Воскресения Христова.

Пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не наступил. Такое заявление озвучивалось на совещании в Офисе президента. "Все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни", - сказал президент Владимир Зеленский.

Карантин в Украине будет продлен, если количество больных будет увеличиваться ежедневно более чем на 2% от всех инфицированных, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей неделе, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий", – заявил Ляшко.

Пик пандемии в мире

В Соединенных Штатах за сутки погибли от коронавируса 4491 человек. Общее количество летальных случаев достигло 33 286. На данный момент заражены 671,4 тыс американцев. В стране зарегистрированы рекордные 20 млн безработных. Как пишут экономисты, пандемия в стране "стерла" столько же рабочих мест, сколько было создано за последнее десятилетие.

Власти Китая подправили статистику смертности в Ухане. Число жертв пандемии в городе выросло на 1290 летальных случаев. Как объяснили городские чиновники, в статистические данные не попала часть зараженных, которые умерли дома. На начальном этапе медучреждения не справлялись с потоком больных и не успевали вносить изменения в статистические сводки.

В Британии начато беспрецедентное по масштабам исследование по поиску лекарства от коронавируса. Под руководством профессора Питера Хорби из Оксфордского университета в 165 больницах страны на 5 тыс инфицированных изучается воздействие противомалярийного препарата гидроксихлорохин и антибиотика азитромицина, а также комбинация двух антиретровирусных лекарств, используемых при лечении ВИЧ - лопинавир-ритонавир.

Следующим эпицентром пандемии может стать Африка, заявили во Всемирной организации здравоохранения. На прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев заболевания в ЮАР, Нигерии, Кот-д'Ивуаре, Камеруне и Гане. "Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации нуждаются в интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы учреждений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", - сказала директор ВОЗ Матшидисо Моети. На сегодня в Африке выявлены около тысячи летальных случаев от коронавируса, а также более 18 тыс инфицированных.