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Коронавирус выявлен в монастыре в Одесской области

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 21:04
Коронавирус выявлен в монастыре в Одесской области
Фото: Теплодарский женский монастырь (wiki-org.ru)

Вирус обнаружили у монахини в Теплодарском женском монастыре

В Одесской области коронавирус выявили в Теплодарском женском монастыре. Об этом сообщает Антикризисный штаб Одесской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня в области выявили четыре новых случая COVID-19, таким образом, в регионе заболели уже 97 человек.

"Из них 33 - в Одессе, 25 - в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет. Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. В то же время настоятель не контактирует с медиками.

Сегодня стало известно, что в Киево-Печерской лавре от коронавируса умер еще один монах. Информацию подтвердила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата. Сообщалось, что этот монах недавно пришел в Киево-Печерскую из Почаевской лавры. В то же время УПЦ МП сообщила о выздоровлении от коронавируса шестерых монахов и послушников.

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