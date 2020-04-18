Глава УПЦ МП Онуфрий госпитализирован с коронавирусом

Фото: Онуфрий (president.gov.ua)

Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить пасхальную литургию

Глава Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий заразился коронавирусом и его тайно госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Религиозная правда".

По данным издания, коронавирус также обнаружили у митрополита УПЦ МП Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. Сейчас они также госпитализированы.

Митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужими именами. Так поступили с целью обезопасить УПЦ МП от обвинений накануне Пасхи.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхе литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация церкви", - заявил источник издания.

Напомним, ранее в УПЦ МП призвали прихожан забрать благодатный огонь, несмотря на карантин. Раздача огня будет проводиться в Свято-Воскресенском храме.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве за 17 апреля подтвердили 65 новых заражений, около половины из которых (26) в Киево-Печерской Лавре. Всего в столице коронавирус выявлен у 770 человек.