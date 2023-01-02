Гінеколог розповіла, що повинно насторожити жінку на прийомі в "жіночого лікаря"
Щоб бути здоровою, жінці необхідно регулярно проходити обстеження в гінеколога. Це варто робити не лише з причин хвороби, але й для профілактики. До того ж багато захворювань протікають безсимптомно.
Довіряти своє тіло варто лише професіоналам. Тривожними дзвіночками того, що вам слід змінити гінеколога, діляться на сторінці Gynotes в Instagram.
Призначення лікаря
Часто трапляється так, що лікарі назначають забагато препаратів або ті, які є непотрібними. До цього переліку входять наступні:
- понад 2-3 препаратів для лікування 1 патології
- мікроскопію урогенітального мазка
- вимірювання рН піхви без скарг
- кольпоскопію за нормального ПАП-тесту
- перед лікуванням ІПСШ активізувати збудника
- будь-що для покращення оваріального резерву
- "чистка" для лікування аномальних маткових кровотеч
- спринцювання
- препарати прогестерону при нерегулярному циклі та при плануванні вагітності
- КОК для нормалізації менструального циклу
Пацієнтці варто уважно аналізувати те, що пропонує лікар під час прийому (фото: Freepik)
Лікування хвороб
Якщо ваш гінеколог береться за лікування цих захворювань, краще знайти іншого фахівця як можна швидше:
- ВПЛ
- уреаплазма
- гарднерела
- кандида
- кишкова паличка
- спайки медикаментозно
- підвищення лейкоцитів у піхві без скарг
- дисплазія шийки матки медикаментозно
- неускладнені функціональні кісти яєчників
- запалення по ПАП-тесту
Окрім того, зверніть увагу: ваш лікар не повинен наполягати на ухваленні якогось рішення, оскільки насамперед це стосується вашого здоров'я.
Якщо лікар намагається переконати вас у правильності одного з цих тверджень, це свідчить про його некомпетентність:
- шкоді вакцинації та/або користі гомеопатії
- припалюванні ерозії
- необхідності вагітніти вже і зараз
- перерві між прийомом КОК для "відпочинку" яєчників
- спробах вагітніти на скасовуванні КОК
Раніше ми розповідали, як жінкам полегшити менструальний біль.
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