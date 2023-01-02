Гинеколог рассказала, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача"
Чтобы быть здоровой, женщине необходимо регулярно проходить обследование у гинеколога. Это следует делать не только по причине болезни, но и для профилактики. К тому же многие заболевания протекают бессимптомно.
Доверять свое тело следует только профессионалам. Тревожными звоночками того, что вам следует сменить гинеколога, делятся на странице Gynotes в Instagram.
Назначение врача
Часто случается так, что врачи назначают слишком много препаратов или ненужных. В этот список входят следующие:
- более 2-3 препаратов для лечения 1 патологии
- микроскопию урогенитального мазка
- измерение рН влагалища без жалоб
- кольпоскопию при нормальном ПАП-тесте
- перед лечением ИППП активизировать возбудителя
- что угодно для улучшения овариального резерва
- "чистка" для лечения аномальных маточных кровотечений
- спринцевание
- препараты прогестерона при нерегулярном цикле и планировании беременности
- КОК для нормализации менструального цикла
Пациентке следует внимательно анализировать, что предлагает врач во время приема (фото: Freepik)
Лечение болезней
Если ваш гинеколог берется за лечение этих заболеваний, лучше найти другого специалиста как можно скорее:
- ВПЧ
- уреаплазма
- гарднерелла
- кандидат
- кишечная палочка
- спайки медикаментозно
- повышение лейкоцитов во влагалище без жалоб
- дисплазия шейки матки медикаментозно
- неосложненные функциональные кисты яичников
- воспаление по ПАП-тесту
Кроме того, обратите внимание: ваш врач не должен настаивать на принятии какого-либо решения, поскольку, прежде всего, это касается вашего здоровья.
Если врач пытается убедить вас в правильности одного из этих утверждений, это свидетельствует о его некомпетентности:
- вреде вакцинации и/или пользы гомеопатии
- прижигании эрозии
- необходимости беременеть уже и сейчас
- перерыве между приемом КОК для "отдыха" яичников
- попытках беременнеть на отмене КОК
Раньше мы рассказывали, как женщинам облегчить менструальную боль.
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