Гинеколог рассказала, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача"

Чтобы быть здоровой, женщине необходимо регулярно проходить обследование у гинеколога. Это следует делать не только по причине болезни, но и для профилактики. К тому же многие заболевания протекают бессимптомно.

Доверять свое тело следует только профессионалам. Тревожными звоночками того, что вам следует сменить гинеколога, делятся на странице Gynotes в Instagram .

Назначение врача

Часто случается так, что врачи назначают слишком много препаратов или ненужных. В этот список входят следующие:

более 2-3 препаратов для лечения 1 патологии

микроскопию урогенитального мазка

измерение рН влагалища без жалоб

кольпоскопию при нормальном ПАП-тесте

перед лечением ИППП активизировать возбудителя

что угодно для улучшения овариального резерва

"чистка" для лечения аномальных маточных кровотечений

спринцевание

препараты прогестерона при нерегулярном цикле и планировании беременности

КОК для нормализации менструального цикла

Пациентке следует внимательно анализировать, что предлагает врач во время приема (фото: Freepik)

Лечение болезней

Если ваш гинеколог берется за лечение этих заболеваний, лучше найти другого специалиста как можно скорее:

ВПЧ

уреаплазма

гарднерелла

кандидат

кишечная палочка

спайки медикаментозно

повышение лейкоцитов во влагалище без жалоб

дисплазия шейки матки медикаментозно

неосложненные функциональные кисты яичников

воспаление по ПАП-тесту

Кроме того, обратите внимание: ваш врач не должен настаивать на принятии какого-либо решения, поскольку, прежде всего, это касается вашего здоровья.

Если врач пытается убедить вас в правильности одного из этих утверждений, это свидетельствует о его некомпетентности: