Гінеколог пояснила, як війна і хронічний стрес вплинули на здоров'я українок

Через війну українці опинились у стані постійного стресу, це не могло не відбитись на здоров'ї, зокрема на продуктивній системі жінок.

Про те, як війна і хронічний стрес вплинули на здоров'я українок, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла гінеколог-ендокринолог, член-кореспондент НАМН України Тетяна Татарчук.

Що таке аменорея воєнного часу

"Стан "аменореї воєнного часу", тобто психогенної відсутності менструації, описано на основі даних періоду Другої світової війни. І хоча в сучасній медичній термінології не вживається словосполучення "воєнного часу", в реаліях сьогодення дуже багато жінок скаржаться на розлади менструального циклу, зокрема на аменорею", - пояснює лікар.

За словами Татарчук, на тлі значного емоційного та фізичного навантаження і стресу досить часто у жінок блокуються менструальна функція та можливість зачаття.

"І так "задумано" природою, щоб насамперед зберегти жінку, яка потрапила в такі обставини, а репродуктивні можливості відтерміновуються до поліпшення ситуації. Адже жінка стає більш вразливою саме в період вагітності або коли має дітей, за яких несе особисту відповідальність", - говорить гінеколог.

Чи можна відновити репродуктивну систему

Татарчук наголошує, що нормальну роботу репродуктивної системи і менструальну функцію можна відновити.

"В нас є дослідження щодо жінок, які зазнали тяжких фізичних та емоційних травм ще на початку повномасштабної війни і яким вдалось евакуюватись в західні регіони України, деякі з цих жінок потім виїхали за кордон. Частина пацієнток отримали лікування і пройшли реабілітацію. Багатьом із цих жінок був показаний лише спокій", - каже лікар.

Вже за кілька місяців у таких жінок відновлювалася робота репродуктивної системи і поверталися менструації. Але жінкам, які перебувають під впливом хронічного стресу, аменорею треба лікувати.

Порушення циклу на які ще хвороби може вказувати

Порушення менструального циклу на тлі стресу не завжди є ознакою аменореї. Менструації можуть зберігатися, але змінити свій характер.

"Вони можуть стати рідшими, зменшується їх тривалість та об’єм крововтрати. Це так званий гіпоменструальний синдром, за якого відбувається не настільки інтенсивне пригнічення вироблення гормонів гіпофіза, як у разі аменореї", - пояснює гінеколог.

Незбалансована робота яєчників і порушення їх взаємодії з іншими рівнями регуляції репродуктивної системи можуть призвести до порушень менструального циклу у вигляді кровотеч. Через це у жінки зменшується рівень заліза в крові та гемоглобіну, що призводить до зниження стресостійкості.

До яких проблем призводить хронічний стрес

"Крім того, на тлі стресу може настати рання, або передчасна менопауза, коли функція яєчників "вимикається" раніше, ніж заплановано внутрішнім годинником жінки", - говорить Татарчук.

Лікар наголошує, що стрес перевантажує наднирники, оскільки саме вони виробляють гормони стресу, зокрема кортизол, адреналін, тестостерон надниркового походження.

"Виснаження" наднирників може призвести до порушення їх роботи і до гормонального дисбалансу, що, своєю чергою, може спровокувати низку інших розладів. Зокрема, це може спричинити загострення наявної хронічної патології і появу нових захворювань, наприклад алергії", - каже гінеколог.

Татарчук наголошує, що треба дбати про відновлення організму, достатньо спати і відпочивати на тлі помірних фізичних вправ та навантажень на організм. У разі виникнення неприємних симптомів одразу звертатись до лікаря.