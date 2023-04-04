Гінеколог назвала 10 причин, коли потрібно негайно звертатися до лікаря

Жіноче здоров'я дуже важливе для кожної дівчини та жінки, адже від нього залежить загальний стан організму. Крім того, деякі хвороби можуть протікати безсимптомно. Саме тому важливо регулярно відвідувати лікаря.
Десятьма причинами відвідати гінеколога, розповіла лікар-фахівець Оксана Негрич на своїй сторінці в Instagram.
Кожна жінка в будь-якому віці повинна проходити консультацію гінеколога один раз в 6-12 місяців навіть за відсутності скарг.
Перед прийомом прийміть душ, проте не варто використовувати засоби для інтимної гігієни. Це може призвести до вимивання мікрофлори, що своєю чергою стане причиною непевності результатів аналізів. Так само не робіть спринцювання.
За 2-3 дні до відвідин гінеколога бажано не жити статевим життям. Це також може вплинути на результати аналізів. Те саме стосується й здачі аналізів на гормональний фон.
Безпосередньо перед оглядом бажано сходити до вбиральні, щоб сечовий міхур був пустим.
Перші дні після закінчення менструації - найоптимальніший час для відвідування лікаря. Під час менструації огляди не проводяться, крім невідкладних випадків, різкого болю або сильних кровотеч.
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