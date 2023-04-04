Гінеколог назвала 10 причин, коли потрібно негайно звертатися до лікаря

Запам'ятайте ці пункти

Зміна характеру виділень з неприємним запахом, які викликають дискомфорт чи свербіж.

Біль внизу живота не під час менструації.

Почервоніння та свербіж в ділянці статевих органів.

Кров'янисті виділення не під час менструації.

Біль/дискомфорт під час статевого акту.

Зниження статевого потягу та відсутність оргазму.

Нерегулярні менструації.

Відсутність менструацій довше 2-3 місяців.

Рясні менструації.

Перед плануванням вагітності для оптимальної підготовки.

При відсутності вагітності впродовж року або пів року у віці понад 35 років за умови регулярного статевого життя без застосування контрацепції

Необхідність обрати/змінити метод контрацепції

Раз на рік з метою профілактичного огляду, навіть за відсутності скарг.

Кожна жінка в будь-якому віці повинна проходити консультацію гінеколога один раз в 6-12 місяців навіть за відсутності скарг.

Як підготуватися до прийому

Перед прийомом прийміть душ, проте не варто використовувати засоби для інтимної гігієни. Це може призвести до вимивання мікрофлори, що своєю чергою стане причиною непевності результатів аналізів. Так само не робіть спринцювання.

За 2-3 дні до відвідин гінеколога бажано не жити статевим життям. Це також може вплинути на результати аналізів. Те саме стосується й здачі аналізів на гормональний фон.

Безпосередньо перед оглядом бажано сходити до вбиральні, щоб сечовий міхур був пустим.

Перші дні після закінчення менструації - найоптимальніший час для відвідування лікаря. Під час менструації огляди не проводяться, крім невідкладних випадків, різкого болю або сильних кровотеч.