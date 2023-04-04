Гинеколог назвала 10 причин, когда нужно немедленно обращаться к врачу

Женское здоровье очень важно для каждой девушки и женщины, ведь от него зависит общее состояние организма. Кроме того, некоторые болезни могут протекать бессимптомно. Именно поэтому важно регулярно посещать врача.
Десятью причинами посетить гинеколога, рассказала врач-специалист Оксана Негрич на своей странице в Instagram.
Каждая женщина в любом возрасте должна проходить консультацию гинеколога раз в 6-12 месяцев даже при отсутствии жалоб.
Перед приемом примите душ, однако не следует использовать средства для интимной гигиены. Это может привести к вымыванию микрофлоры, что в свою очередь станет причиной неуверенности результатов анализов. Так же не делайте спринцевание.
За 2-3 дня до посещения гинеколога желательно не жить половой жизнью. Это может также повлиять на результаты анализов. То же касается и сдачи анализов на гормональный фон.
Непосредственно перед осмотром желательно сходить в туалет, чтобы мочевой пузырь был пустой.
Первые дни после окончания менструации - самое оптимальное время для посещения врача. Во время менструации осмотры не проводятся, кроме неотложных случаев, резкой боли или сильных кровотечений.
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