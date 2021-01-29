Гимн России заблокировали на YouTube из-за "пиратства"

Видео с гимном России было заблокировано на YouTube - американский видеохостинг принял такое решение по роликам с соответствующей композицией в связи с нарушением авторских прав.

На ситуацию 29 января пожаловались на сайте Роскомнадзора.

Российское ведомство назвало ограничения на публикацию материалов с гимном России на платформе "неприкрытым и недопустимым хамством" в отношении всех граждан их страны.

Кроме того они заявили, что направили в адрес компании Google LLC требование снять блокировку.

При этом в Роскомнадзоре не уточнили, на какие именно ролики видеохостинг наложил табу.

В сообщении подчеркивается, что гимн не является объектом авторских прав, как и другие государственные символы.

Также ведомство рекомендовало российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.

Ранее сообщалось, что в центре Киева две девушки спели гимн России, спровоцировав конфликтную ситуацию и возмущенную реакцию прохожих.

Напомним, что в январе YouTube временно заблокировал канал Трампа из-за нарушения политики платформы.