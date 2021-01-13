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YouTube временно заблокировал канал Трампа

Среда 13 января 2021 10:00
YouTube временно заблокировал канал Трампа
Фото: логотип YouTube (flickr Rego Korosi)
Автор: Андрей Козловский

Видеохостинг YouTube временно заморозил канал президента США Дональда Трампа. Он не сможет публиковать новый контент из-за нарушения политики платформы.

Об этом говорится в сообщении YouTube в Twitter.

"Мы удалили новый контент, загруженный на канале Дональда Трампа за нарушение нашей политики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум на семь дней канал будет блокирован для загрузки новых видео.

Также видеохостинг удалил новые видео на канале Трампа и отключил комментарии на неопределенный срок из-за "опасений по поводу насилия".

Напомним, ранее Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Также РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы на неопределенный срок.

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