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Гімн Росії заблокували на YouTube через "піратство"

Автор: Володимир Костирін

Відео з гімном Росії було заблоковано на YouTube - американський відеохостинг прийняв таке рішення стосовно роликів з відповідною композицією у зв'язку з порушенням авторських прав.

На ситуацію 29 січня поскаржилися на сайті Роскомнагляду.

Російське відомство назвало обмеження на публікацію матеріалів з гімном Росії на платформі "неприкритим і неприпустимим хамством" щодо всіх громадян їх країни.

Крім того, вони заявили, що направили на адресу компанії Google LLC вимогу зняти блокування.

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При цьому в Роскомнагляді не уточнили, на які саме ролики відеохостинг наклав табу.

У повідомленні наголошується, що гімн не є об'єктом авторських прав, як і інші державні символи.

Також відомство рекомендувало російським власникам Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва дві дівчини заспівали гімн Росії, спровокувавши конфліктну ситуацію й обурену реакцію перехожих.

Нагадаємо, що в січні YouTube тимчасово заблокував канал Трампа через порушення політики платформи.

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