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Гигантские животные испортили отдыхающим бархатный сезон на Азовском море

Автор: Роман Мирончук

Отдыхающие сняли на видео огромных медуз на Азовском море

На побережье Азовского моря бархатный сезон не только у отдыхающих, но и у огромных медуз, которые приплыли к берегу. Животных заметили в Приморском Посаде Запорожской области.

Авторы видео утверждают, что сегодня, 20 сентября, диаметр медуз достигает 30-40 см. Они дрейфуют у линии прибоя. При этом на побережье царит абсолютный штиль. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Медузы на Азовском море (видео: YouTube)

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Отдыхающие также рассказали, что в воде можно увидеть сотни мальков пиленгаса - вид морских рыб из семейства кефалевых.

Напомним, что в этом курортном сезоне на Азовском море было небывалое количество медуз, которых убирали с пляжа даже граблями. В Кирилловке медузы снова не давали отдыхающим нормально покупаться в море. Вода была переполнена морскими обитателями и в нее было очень неприятно заходить.

При этом не все отдыхающие были расстроены таким скоплением медуз у побережья. В Бердянске последователи альтернативной медицины решили использовать яд медуз себе во благо. Отдыхающие начали натираться медузами прямо на пляжах.

Отдыхающие считают, что медузы лечат артрит, и их необходимо втирать в больные места. Нужно только убедиться, что у вас нет аллергии на медуз. Совсем экзотическое применение медуз – это кухня. В Японии и Китае едят медуз в жареном, сушеном виде, так как медузы богаты витаминами и аминокислотами.

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