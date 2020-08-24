На курорте Азовского моря нашествие медуз: их достают граблями (видео)

В Кирилловке медуз убирают граблями с пляжа
Курортный сезон еще в разгаре, но в некоторых местах для отдыха наслаждаться морем очень проблематично. Например, в Запорожской области в Кирилловке медузы снова не дают отдыхающим нормально покупаться в море. Вода тут переполнена морскими обитателями и в нее очень неприятно заходить.
На курорте убирают пляжи для туристов, а медуз из воды на берег вытаскивают граблями. Соответствующее видео опубликовано на канале Татьяна Life Vlog на YouTube.
"А вы видели, как медуз граблями с моря достают? Нет! Тогда смотрите, как на Азовском море медуз граблями с моря доставали!" - подписал автор видео.
В Кирилловке нашествие медуз
Украинцы в комментариях отреагировали на видео и отметили, что это зрелище ужасает.
Как мы ранее писали, Куяльницкий лиман под Одессой кардинально поменял цвет. Это редкое природное явление могли наблюдать местные жители.
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