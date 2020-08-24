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На курорте Азовского моря нашествие медуз: их достают граблями (видео)

Понедельник 24 августа 2020 12:13
На курорте Азовского моря нашествие медуз: их достают граблями (видео)
В Кирилловке медуз убирают граблями (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Кирилловке медуз убирают граблями с пляжа

Курортный сезон еще в разгаре, но в некоторых местах для отдыха наслаждаться морем очень проблематично. Например, в Запорожской области в Кирилловке медузы снова не дают отдыхающим нормально покупаться в море. Вода тут переполнена морскими обитателями и в нее очень неприятно заходить.

На курорте убирают пляжи для туристов, а медуз из воды на берег вытаскивают граблями. Соответствующее видео опубликовано на канале Татьяна Life Vlog на YouTube.

"А вы видели, как медуз граблями с моря достают? Нет! Тогда смотрите, как на Азовском море медуз граблями с моря доставали!" - подписал автор видео.

В Кирилловке нашествие медуз

Украинцы в комментариях отреагировали на видео и отметили, что это зрелище ужасает.

  • Море бушует и медуз полно. Я бы не решилась зайти в такое море с медузами. Сиди на песочке и дыши морским воздухом, слушай шум моря отличного отдыха!
  • Таня, какой ужас. Сколько их там много, обычно медузы там, где не очень чистая вода у берега, или я ошибаюсь?
  • Это ж что такого произошло в природе, что бы такое нашествие медуз было в Азовском море? Будьте по аккуратней. А шум моря шикарный.

Как мы ранее писали, Куяльницкий лиман под Одессой кардинально поменял цвет. Это редкое природное явление могли наблюдать местные жители.

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