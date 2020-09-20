Гигантские животные испортили отдыхающим бархатный сезон на Азовском море

Отдыхающие сняли на видео огромных медуз на Азовском море
На побережье Азовского моря бархатный сезон не только у отдыхающих, но и у огромных медуз, которые приплыли к берегу. Животных заметили в Приморском Посаде Запорожской области.
Авторы видео утверждают, что сегодня, 20 сентября, диаметр медуз достигает 30-40 см. Они дрейфуют у линии прибоя. При этом на побережье царит абсолютный штиль. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Медузы на Азовском море (видео: YouTube)
Отдыхающие также рассказали, что в воде можно увидеть сотни мальков пиленгаса - вид морских рыб из семейства кефалевых.
Напомним, что в этом курортном сезоне на Азовском море было небывалое количество медуз, которых убирали с пляжа даже граблями. В Кирилловке медузы снова не давали отдыхающим нормально покупаться в море. Вода была переполнена морскими обитателями и в нее было очень неприятно заходить.
При этом не все отдыхающие были расстроены таким скоплением медуз у побережья. В Бердянске последователи альтернативной медицины решили использовать яд медуз себе во благо. Отдыхающие начали натираться медузами прямо на пляжах.
Отдыхающие считают, что медузы лечат артрит, и их необходимо втирать в больные места. Нужно только убедиться, что у вас нет аллергии на медуз. Совсем экзотическое применение медуз – это кухня. В Японии и Китае едят медуз в жареном, сушеном виде, так как медузы богаты витаминами и аминокислотами.