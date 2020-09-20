Гігантські тварини зіпсували відпочивальникам оксамитовий сезон на Азовському морі

Медузи (колаж: РБК-Україна)

Відпочиваючі зняли на відео величезних медуз на Азовському морі

На узбережжі Азовського моря оксамитовий сезон не тільки у відпочивальників, але й у величезних медуз, які припливли до берега. Тварин помітили в Приморському Посаді Запорізької області.

Автори відео стверджують, що сьогодні, 20 вересня, діаметр медуз досягає 30-40 см. Вони дрейфують у лінії прибою. При цьому на узбережжі панує абсолютний штиль. Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Медузи на Азовському морі (відео: YouTube)

Відпочивальники також розповіли, що у воді можна побачити сотні мальків піленгаса - вид морських риб з сімейства кефалевих.

Нагадаємо, що в цьому курортному сезоні на Азовському морі була небувала кількість медуз, яких прибирали з пляжу навіть граблями. У Кирилівці медузи знову не давали відпочивальникам нормально покупатися в морі. Вода була переповнена морськими мешканцями і в неї було дуже неприємно заходити.

При цьому не всі відпочивальники були засмучені таким скупченням медуз біля узбережжя. У Бердянську послідовники альтернативної медицини вирішили використовувати отруту медуз собі на благо. Відпочивальники почали натиратися медузами прямо на пляжах.

Відпочивальники вважають, що медузи лікують артрит, і їх необхідно втирати у хворі місця. Потрібно тільки переконатися, що у вас немає алергії на медуз. Зовсім екзотичне застосування медуз – це кухня. В Японії та Китаї їдять медуз в смаженому, сушеному вигляді, оскільки медузи багаті вітамінами і амінокислотами.