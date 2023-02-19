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Ягідний торт із млинців, який підкорить серця гурманів: рецепт без випікання

Як приготувати млинцевий торт (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Традиційно на Масляну цілий тиждень готують млинці. Втім, щоб кожного дня не їсти одну і ту ж страву, можна із млинців зробити вишуканий торт із ніжним кремом та вишневою начинкою.

Рецептом ягідного десерту, який не треба випікати, поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт млинцевого ягідного торта

"Цей млинцевий торт вкрав моє серденько - він ніжний і повітряний. І головне, що готується без духовки. Він настільки простий і легкий, що 100% нагадає вам смак літа", - пише блогер.

Інгредієнти:

Шоколадні млинці:

  • 2 яйця
  • 2 ст.л. цукру, дрібка солі
  • 500 мл молока
  • 170 г борошна
  • 1/2 ч.л. розпушувача
  • 30 г какао
  • 3 ст.л. олії
  • червоний барвник, ваніль

Конфі:

  • 400 г вишні чи інших ягід
  • 80 мл води
  • 80 г цукру
  • 20 г крохмалю

Крем:

  • 350 г вершків 33-36%
  • 300 г сметани 20-30%
  • 100 г цукрової пудри

Як приготувати

Для млинців з‘єднайте всі інгредієнти, збийте блендером, і насмажте 15 млинців на сковороді діаметром 24 см.

Розморозьте ягоди і збийте їх блендером, додайте цукор, крохмаль, і на помірному вогні доведіть до загустіння. Охолодіть.

Для крему з‘єднайте всі інгредієнти (мають бути дуже холодні) і збийте до пишності (~5-6 хв) міксером.

9 млинців змастіть кремом і конфі. 1 млинець = 1,5 ст.л. крему + 1 ст.л. конфі, і скрутіть їх.

Складіть торт в роз‘ємну форму діаметром 18 см, як на відео.

Поставте торт в холодильник на 1-2 години.

Прикрасьте торт і подайте до столу.

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