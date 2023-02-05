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Ловіть рецепт найкрасивішого у світі торта! Такий готували ще у XVIII столітті

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Неділя 05 лютого 2023 15:16
Ловіть рецепт найкрасивішого у світі торта! Такий готували ще у XVIII столітті Як приготувати вишуканий торт за стародавнім рецептом (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Справжньою прикрасою святкового столу стане торт "Іспанський вітер". Рецепт цього десерту відомий ще із XVIII століття. Тоді він був дуже популярним серед вельмож. А за його легкість та вишуканість цей торт називали найкрасивішим у світі.

Оригінальним рецептом поділились на ресурсі "Практична кухня. Забуте і нове".

Рецепт вишуканого торта із XVIII століття

"До 100-річчя від дня народження моєї мами, Віри Франко, ми приготували торт, який колись вважався найгарнішим у світі. Він досить складний у створенні та подачі. Процес випікання вимагає терпіння та ретельної уваги до деталей", - пише внучка однієї із найвідоміших кулінарок минулого століття Ольги Франко, авторки книги "Перша українська загально-практична кухня".

Цей десерт набув популярності у бароковий період Австро-Угорської імперії та був улюбленим десертом вельмож XVIII ст. В австрійській кулінарній книзі 1785 р. зберігся точний перепис цього десерту з романтичною назвою "Іспанський вітер".

Торт складався з меренгових кілець та мав вершковий крем всередині. Назва, за роздумами кондитера Ф. Зенкера, походить від невимовної легкості, у порівнянні з об’ємом торта, а "іспанським" тоді називали все вишукане.

Торт "Іспанський вітер" викликав фурор на Першій Віденській виставці кондитерських виробів у 1932 р. Преса похвалила кондитерів за унікальний витвір кулінарного мистецтва та назвала - "найрозкішнішим тортом". На старовинну віденську манеру, він був прикрашений фіалками.

Інгредієнти:

  • 8 білків
  • 470 г цукру
  • 1 ч.л. цитринового соку
  • 1 п. ванільного цукру

Швейцарська меренга:

  • 2 білки
  • 125 г цукру пудри

Крем:

  • 300 мл вершків 32%
  • 20 г цукру пудри
  • ваніль
  • 200 г свіжих фруктів чи ягід

Як приготувати:

  1. Збийте 8 білків й всипте цукор, не перестаючи збивати. Додайте ванільний цукор і цитриновий сік.

  2. Для меренги окремо білки змішайте із цукрової пудрою і тримайте на водяній бані, поки маса не прогріється до 70°. Зніміть з вогню і збивайте міксером до збільшення в об’ємі вдвічі.

  3. Для крему збийте вершки до густої маси. Додайте цукор та ваніль.

  4. Намалюйте на пергаменті 5 кіл діаметром 21 см.

  5. Відкладіть третину білків (на безе) в окрему миску, решту перемістіть у кулінарний мішок.
  6. Два круги повністю покрийте білками, три інші тільки 3 см від краю, як на фото.
  7. Печіть в розігрітій до 100° духовці 1 годину (можна пекти одночасно два коржі, а пізніше три кільця, в режимі конвекції).
  8. Вийміть коржі і почекайте, щоб вистигли.
  9. На один круглий корж намастіть трохи збитих білків (тих, що відклали в окрему миску), покладіть кільця, які теж перемажте легко білками.
  10. Обмажте торт рештою білків, як кремом, по колу ззовні та всередині (верхній корж не ставимо). Печіть при температурі 100° 1 годину.
  11. Витягніть з духовки, почекайте, щоб охолонув.
  12. Швейцарську меренгу викладіть в кулінарний мішок, прикрасьте боки й верхній корж, який слід акуратно поставити на торт. Печіть ще 45 хв. при 100°.
  13. Витягніть торт, акуратно зніміть верхній корж, залиште, щоб торт повністю вистиг.
  14. У середину викладіть шарами крем і фрукти, покладіть верхній корж.
  15. Прикрасьте зацукрованими фіалками чи іншими їстівними квітами.

Можна робити спрощений варіант сметанкового торта. Для цього зробити пункти 1-9. Далі перемазати коржі і боки вершками, тоді начинити середину торта.

Ловіть рецепт найкрасивішого у світі торта! Такий готували ще у XVIII століттіЛовіть рецепт найкрасивішого у світі торта! Такий готували ще у XVIII столітті

Поетапність приготування торта (скриншот)

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