Ягодный торт из блинов, который покорит сердца гурманов: рецепт без выпечки

Традиционно на Масленицу целую неделю готовят блины. Впрочем, чтобы каждый день не есть одно и то же блюдо, можно из блинов сделать изысканный торт с нежным кремом и вишневой начинкой.
Рецептом ягодного десерта, который не нужно выпекать, поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
"Этот блинный торт украл мое сердце - он нежный и воздушный. И главное, что готовится без духовки. Он настолько прост и легок, что 100% напомнит вам вкус лета", - пишет блоггер.
Ингредиенты:
Шоколадные блины:
Конфи:
Крем:
Для блинов соедините все ингредиенты, взбейте блендером и нажарьте 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.
Разморозьте ягоды и взбейте их блендером, добавьте сахар, крахмал и на умеренном огне доведите до загустения. Охладите.
Для крема соедините все ингредиенты (должны быть очень холодные) и взбейте до пышности (~5-6 мин) миксером.
9 блинов смажьте кремом и конфи. 1 блинчик = 1,5 ст.л. крема + 1 ст.л. конфи, и скрутите их.
Выложите торт в разъемную форму диаметром 18 см, как на видео.
Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа.
Украсьте торт и подайте к столу.
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