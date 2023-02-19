ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ягодный торт из блинов, который покорит сердца гурманов: рецепт без выпечки

Новина українською →
Воскресенье 19 февраля 2023 08:02
Ягодный торт из блинов, который покорит сердца гурманов: рецепт без выпечки Как приготовить торт из блинов (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Традиционно на Масленицу целую неделю готовят блины. Впрочем, чтобы каждый день не есть одно и то же блюдо, можно из блинов сделать изысканный торт с нежным кремом и вишневой начинкой.

Рецептом ягодного десерта, который не нужно выпекать, поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт ягодного торта из блинов

"Этот блинный торт украл мое сердце - он нежный и воздушный. И главное, что готовится без духовки. Он настолько прост и легок, что 100% напомнит вам вкус лета", - пишет блоггер.

Ингредиенты:

Шоколадные блины:

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара, щепотка соли
  • 500 мл молока
  • 170 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 30 г какао
  • 3 ст.л. масла
  • красный краситель, ваниль

Конфи:

  • 400 г вишни или других ягод
  • 80 мл воды
  • 80 г сахара
  • 20 г крахмала

Крем:

  • 350 г сливок 33-36%
  • 300 г сметаны 20-30%
  • 100 г сахарной пудры

Как приготовить

Для блинов соедините все ингредиенты, взбейте блендером и нажарьте 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.

Разморозьте ягоды и взбейте их блендером, добавьте сахар, крахмал и на умеренном огне доведите до загустения. Охладите.

Для крема соедините все ингредиенты (должны быть очень холодные) и взбейте до пышности (~5-6 мин) миксером.

9 блинов смажьте кремом и конфи. 1 блинчик = 1,5 ст.л. крема + 1 ст.л. конфи, и скрутите их.

Выложите торт в разъемную форму диаметром 18 см, как на видео.

Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа.

Украсьте торт и подайте к столу.

Раньше мы делились рецептом самого красивого торта в мире, который был очень популярен среди вельмож в ХVIII веке.

Недавно мы делились советами известной хозяйки о том, как испечь идеальный Спартак.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня млинці масляна рецепи