Ягодный торт из блинов, который покорит сердца гурманов: рецепт без выпечки

Традиционно на Масленицу целую неделю готовят блины. Впрочем, чтобы каждый день не есть одно и то же блюдо, можно из блинов сделать изысканный торт с нежным кремом и вишневой начинкой.

Рецептом ягодного десерта, который не нужно выпекать, поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Рецепт ягодного торта из блинов

"Этот блинный торт украл мое сердце - он нежный и воздушный. И главное, что готовится без духовки. Он настолько прост и легок, что 100% напомнит вам вкус лета", - пишет блоггер.

Ингредиенты:

Шоколадные блины:

2 яйца

2 ст.л. сахара, щепотка соли

500 мл молока

170 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

30 г какао

3 ст.л. масла

красный краситель, ваниль

Конфи:

400 г вишни или других ягод

80 мл воды

80 г сахара

20 г крахмала

Крем:

350 г сливок 33-36%

300 г сметаны 20-30%

100 г сахарной пудры

Как приготовить

Для блинов соедините все ингредиенты, взбейте блендером и нажарьте 15 блинов на сковороде диаметром 24 см.

Разморозьте ягоды и взбейте их блендером, добавьте сахар, крахмал и на умеренном огне доведите до загустения. Охладите.

Для крема соедините все ингредиенты (должны быть очень холодные) и взбейте до пышности (~5-6 мин) миксером.

9 блинов смажьте кремом и конфи. 1 блинчик = 1,5 ст.л. крема + 1 ст.л. конфи, и скрутите их.

Выложите торт в разъемную форму диаметром 18 см, как на видео.

Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа.

Украсьте торт и подайте к столу.