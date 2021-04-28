Госаттестацию в Украине отменили: что изменилось для поступающих
В Украине выпускников школ освободили от обязательного прохождения ГИА. Но они могут пройти Государственную итоговую аттестацию по своему желанию.
Соответствующий закон 28 апреля вступил в силу и был опубликован в издании "Голос Украины".
Что изменилось для выпускников?
Как говорится в законопроекте, учащиеся школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 году, освобождаются от прохождения ГИА.
Однако, хоть выпускников освободили от обязательной ГИА, однако они могут сдать государственную итоговую аттестацию по желанию.
Ведь закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть три варианта:
- с помощью годового оценивания;
- через государственную итоговую аттестацию;
- через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.
Отметим, закон призван снизить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.
Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.
К слову, в Минобразования допускают, что ВНО 2021 может пройти в измененном формате из-за COVID-19.
Также напомним, в Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.