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Госаттестацию в Украине отменили: что изменилось для поступающих

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 16:10
Госаттестацию в Украине отменили: что изменилось для поступающих Фото: Рада приняла решение по ГИА в Украине 2021 (Diego Puletto / Getty Images)
Автор: Styler

В Украине выпускников школ освободили от обязательного прохождения ГИА. Но они могут пройти Государственную итоговую аттестацию по своему желанию.

Соответствующий закон 28 апреля вступил в силу и был опубликован в издании "Голос Украины".

Что изменилось для выпускников?

Как говорится в законопроекте, учащиеся школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако, хоть выпускников освободили от обязательной ГИА, однако они могут сдать государственную итоговую аттестацию по желанию.

Ведь закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть три варианта:

  • с помощью годового оценивания;
  • через государственную итоговую аттестацию;
  • через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Отметим, закон призван снизить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

К слову, в Минобразования допускают, что ВНО 2021 может пройти в измененном формате из-за COVID-19.

Также напомним, в Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.

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