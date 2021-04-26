Стал известен график дополнительной сессии ВНО-2021
Фото: дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 14 июля (Униан)
В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля.
Так, тестирование во время дополнительной сессии пройдет по следующему графику:
- Химия - 29 июня;
- Английский язык - 1 июля;
- Немецкий язык - 2 июля;
- Испанский язык - 5 июля;
- Французский язык - 6 июля;
- Математика - 7 июля;
- Математика (задание уровня стандарта) - 7 июля;
- Физика - 8 июля;
- Украинский язык - 9 июля;
- Украинский язык и литература - 9 июля;
- История Украины - 12 июля;
- Биология - 13 июля;
- География - 14 июля.
Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая.
Ранее РБК-Украина писало, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Также сообщалось, что в Украине завершился основной период подачи регистрационных документов для участия в ВНО. По состоянию на 5 марта зарегистрировались 318 946 человек.