Выпускников освободили от прохождения Госаттестации: Зеленский подписал закон
Выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации, но они могут пройти ГИА по своему желанию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №5014.
Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.
Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.
Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.
Подчеркивается, что все этапы ВНО в этом году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.
Напомним, данный закон Верховная рада одобрила в ходе внеочередного заседания 13 апреля.
Как писало РБК-Украина, в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.