Выпускников освободили от прохождения Госаттестации: Зеленский подписал закон

Выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации , но они могут пройти ГИА по своему желанию. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №5014.

Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Подчеркивается, что все этапы ВНО в этом году пройдут в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.