ДПА в Україні скасували: що змінилося для вступників
В Україні випускників шкіл звільнили від обов'язкового проходження ДПА. Але вони можуть пройти державну підсумкову атестацію за своїм бажанням.
Відповідний закон 28 квітня набув чинності і був опублікований у виданні "Голос України".
Що змінилося для випускників?
Як йдеться у законопроекті, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 році, звільняються від проходження ДПА.
Але. Хоча випускників звільнили від обов'язкової ДПА, однак вони можуть здати державну підсумкову атестацію за бажанням.
Адже закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є три варіанти:
- за допомогою річного оцінювання;
- через державну підсумкову атестацію;
- через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Зазначимо, закон покликаний знизити ризики захворювання COVID-19 серед школярів і запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.
Всі етапи ЗНО цього року відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах України.
До слова, в Міносвіти допускають, що ЗНО 2021 може пройти у зміненому форматі через COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.