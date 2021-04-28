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ДПА в Україні скасували: що змінилося для вступників

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 16:10
ДПА в Україні скасували: що змінилося для вступників Фото: Рада прийняла рішення щодо ДПА в Україні 2021 (Diego Puletto / Getty Images)
Автор: Styler

В Україні випускників шкіл звільнили від обов'язкового проходження ДПА. Але вони можуть пройти державну підсумкову атестацію за своїм бажанням.

Відповідний закон 28 квітня набув чинності і був опублікований у виданні "Голос України".

Що змінилося для випускників?

Як йдеться у законопроекті, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 році, звільняються від проходження ДПА.

Але. Хоча випускників звільнили від обов'язкової ДПА, однак вони можуть здати державну підсумкову атестацію за бажанням.

Адже закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є три варіанти:

  • за допомогою річного оцінювання;
  • через державну підсумкову атестацію;
  • через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, закон покликаний знизити ризики захворювання COVID-19 серед школярів і запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Всі етапи ЗНО цього року відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах України.

До слова, в Міносвіти допускають, що ЗНО 2021 може пройти у зміненому форматі через COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.

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