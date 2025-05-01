Геймерський травень. 9 найкращих ігрових релізів місяця, які точно не варто пропускати

Metal Eden

Metal Eden - динамічний науково-фантастичний шутер від першої особи, наповнений адреналіном.

Гравцеві належить керувати високотехнологічним Гіпермодулем Аска, відправленим на небезпечну місію з порятунку Сердечників - останніх носіїв людяності в гігантському мегаполісі. Це монолітне місто замислювалося як новий дім для людей, але обернулося смертельною пасткою.

Бийтеся з силами Корпусу внутрішньої безпеки в напружених кібербитвах і розкрийте похмурі таємниці проекту "Едем".

Metal Eden (фото: Steam)

The Midnight Walk

Гравцям належить узяти на себе роль загадкового персонажа на прізвисько Згорілий (The Burnt One), який вирушає в подорож похмурим світом, супроводжуваний істотою-ліхтариком на ім'я Горщик (Potboy).

Мета - зберегти полум'я Горщика, яке освітлює шлях і захищає від темряви. Протягом п'яти унікальних історій гравці зіштовхуватимуться з різними монстрами, вирішуватимуть головоломки і досліджуватимуть світ, створений вручну з глини і оживлений за допомогою покадрової анімації.

The Midnight Walk (фото: Steam)

Revenge of the Savage Planet

У майбутньому, понівеченому жадібністю корпорацій і дурістю, вас звільнили і кинули на краю космосу - без спорядження і будь-якої надії на порятунок. Щоб помститися колишньому роботодавцю і повернутися на Землю, доведеться досліджувати кожен куточок незнайомих світів, збирати десятки поліпшень і заглядати під кожен загадковий інопланетний камінь.

Скануйте рослини, ловіть істот, плавайте в озерах, досліджуйте печери, підкорюйте гори, створюйте поліпшення і відкривайте сотні таємниць.

Revenge of the Savage Planet (фото: Steam)

Yasha: Legends of the Demon Blade

Події цієї екшен-RPG з елементами фентезі та roguelite відбуваються в епоху Едо. Пориньте в атмосферний світ зі справжнім японським колоритом і боріться з незліченними демонами, використовуючи плавні комбо-атаки.

Рушайте в повну небезпек подорож зруйнованим світом, боріться з демонами і шукайте шлях до відновлення світу. Проходячи через низку випробувань, відкрийте правду, приховану за хаосом, і знайдіть шлях до порятунку.

Yasha: Legends of the Demon Blade (фото: Steam)

Doom: The Dark Ages

Гра є приквелом до Doom (2016) і Doom Eternal, розповідаючи про становлення Doom Slayer у середньовічному сеттингу з елементами темного фентезі.

На гравців чекає більш великоваговий і стратегічний геймплей з новими видами зброї, включно з Shield Saw і Skull Crusher, а також можливість керувати хутром і кібердраконом. Гра акцентує увагу на одиночній кампанії, пропонуючи глибокий сюжет і насичені бої.

Doom: The Dark Ages (фото: Steam)

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

У грі Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time на вас чекає унікальний досвід пригод у фентезійному світі з можливістю перемикатися між 14 різними професіями, або "Життями".

Досліджуйте загадковий острів, виконайте завдання, боріться з монстрами, будуйте своє місто і змінюйте ландшафт. Гра пропонує величезний відкритий світ, де ви можете досліджувати його на своєму власному темпі, а також насолоджуватися мультиплеєром до 4 гравців.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (фото: Steam)

Onimusha 2: Samurai's Destiny

Onimusha 2: Samurai's Destiny - класична екшен-гра від Capcom, спочатку випущена на PlayStation 2. Ремастер запропонує поліпшену графіку, підтримку широкоформатних екранів, японську озвучку і нові функції, такі як автозбереження і можливість пропуску кат-сцен.

Крім того, буде додано новий рівень складності "Інферно", призначений для досвідчених гравців.

Onimusha 2: Samurai's Destiny (фото: Steam)

Sonic Wings Reunion

У Sonic Wings Reunion гравцям доведеться битися з могутньою організацією Fata Morgana, яка знову повернулася і тепер контролює світове військове озброєння за допомогою невідомих технологій. На захист планети встає секретна міжнародна команда "Project Blue" - лицарі неба, готові зупинити глобальну загрозу.

Це продовження класичного аркадного шутера SONIC WINGS, остання частина якого вийшла 1998 року. На вас чекають:

8 персонажів на вибір і додаткові, які можна відкрити

8 рівнів у локаціях сучасного світу, включно з бонусними

можливість гри поодинці або в локальному кооперативі, де змінюються сюжетні діалоги

різноманітні режими звуку: оригінальний, перероблений і унікальний Mao Mao Mode

гнучкі налаштування складності, режим невразливості, тренувальний режим

підтримка досягнень, таблиць лідерів і хмарного збереження.

Sonic Wings Reunion (фото: Steam)

Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign - це нова кооперативна action-RPG у всесвіті Elden Ring, орієнтована на проходження в групі з трьох гравців (або поодинці).

Ігрові сесії розгортаються у випадково генерованому світі Замогилля, кожна триває три "ігрові дні" по 15 хвилин. Із закінченням кожного дня ігрова зона звужується, а у фіналі доведеться битися з рандомним босом, серед яких - як нові вороги, так і знайомі з Dark Souls.

Гравці обирають із 8 унікальних героїв із різними вміннями та ультимативними атаками. Прокачування, вибір спорядження і купівля реліквій відбуваються у Фортеці Круглого столу між днями.

Система не прив'язує персонажів до типу зброї, допускається екіпірування до трьох видів зброї в кожну руку, а вага спорядження не впливає на швидкість. Важливим елементом успіху стане командна взаємодія і грамотне комбінування здібностей героїв.

Elden Ring: Nightreign (фото: Steam)