Геймерский май. 9 лучших игровых релизов месяца, которые точно не стоит пропускать

Metal Eden

Metal Eden - динамичный научно-фантастический шутер от первого лица, наполненный адреналином.

Игроку предстоит управлять высокотехнологичным Гипермодулем Аска, отправленным на опасную миссию по спасению Сердечников - последних носителей человечности в гигантском мегаполисе. Этот монолитный город задумывался как новый дом для людей, но обернулся смертельной ловушкой.

Сразитесь с силами Корпуса внутренной безопасности в напряженных кибербитвах и раскройте мрачные тайны проекта "Эдем".

Metal Eden (фото: Steam)

The Midnight Walk

Игрокам предстоит взять на себя роль загадочного персонажа по прозвищу Сгоревший (The Burnt One), который отправляется в путешествие по мрачному миру, сопровождаемый существом-фонариком по имени Горшочек (Potboy).

Цель - сохранить пламя Горшочка, которое освещает путь и защищает от тьмы. На протяжении пяти уникальных историй игроки будут сталкиваться с различными монстрами, решать головоломки и исследовать мир, созданный вручную из глины и оживленный с помощью покадровой анимации.

The Midnight Walk (фото: Steam)

Revenge of the Savage Planet

В будущем, искалеченном жадностью корпораций и глупостью, вас уволили и бросили на краю космоса - без снаряжения и всякой надежды на спасение. Чтобы отомстить бывшему работодателю и вернуться на Землю, придется исследовать каждый уголок незнакомых миров, собирать десятки улучшений и заглядывать под каждый загадочный инопланетный камень.

Сканируйте растения, ловите существ, плавайте в озерах, исследуйте пещеры, покоряйте горы, создавайте улучшения и открывайте сотни тайн.

Revenge of the Savage Planet (фото: Steam)

Yasha: Legends of the Demon Blade

События этой экшен-RPG с элементами фэнтези и roguelite происходят в эпоху Эдо. Погрузитесь в атмосферный мир с подлинным японским колоритом и сражайтесь с бесчисленными демонами, используя плавные комбо-атаки.

Отправьтесь в полное опасностей путешествие по разрушенному миру, сражайтесь с демонами и ищите путь к восстановлению мира. Проходя через череду испытаний, откройте правду, скрытую за хаосом, и найдите путь к спасению.

Yasha: Legends of the Demon Blade (фото: Steam)

Doom: The Dark Ages

Игра является приквелом к Doom (2016) и Doom Eternal, рассказывая о становлении Doom Slayer в средневековом сеттинге с элементами темного фэнтези.

Игроков ждет более тяжеловесный и стратегический геймплей с новыми видами оружия, включая Shield Saw и Skull Crusher, а также возможность управлять мехом и кибердраконом. Игра акцентирует внимание на одиночной кампании, предлагая глубокий сюжет и насыщенные бои.

Doom: The Dark Ages (фото: Steam)

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

В игре Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time вас ждет уникальный опыт приключений в фэнтезийном мире с возможностью переключаться между 14 различными профессиями, или "Жизнями".

Исследуйте загадочный остров, выполните задания, сражайтесь с монстрами, строьте свой город и изменяйте ландшафт. Игра предлагает огромный открытый мир, где вы можете исследовать его на своем собственном темпе, а также наслаждаться мультиплеером до 4 игроков.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (фото: Steam)

Onimusha 2: Samurai's Destiny

Onimusha 2: Samurai's Destiny - классическая экшен-игра от Capcom, изначально выпущенная на PlayStation 2. Ремастер предложит улучшенную графику, поддержку широкоформатных экранов, японскую озвучку и новые функции, такие как автосохранение и возможность пропуска кат-сцен.

Кроме того, будет добавлен новый уровень сложности "Инферно", предназначенный для опытных игроков.

Onimusha 2: Samurai's Destiny (фото: Steam)

Sonic Wings Reunion

В Sonic Wings Reunion игрокам предстоит сразиться с могущественной организацией Fata Morgana, которая вновь вернулась и теперь контролирует мировое военное вооружение с помощью неизвестных технологий. На защиту планеты встает секретная международная команда "Project Blue" - рыцари неба, готовые остановить глобальную угрозу.

Это продолжение классического аркадного шутера SONIC WINGS, последняя часть которого вышла в 1998 году. Вас ждут:

8 персонажей на выбор и дополнительные, которые можно открыть

8 уровней в локациях современного мира, включая бонусные

возможность игры в одиночку или в локальном кооперативе, где меняются сюжетные диалоги

разнообразные режимы звука: оригинальный, переработанный и уникальный Mao Mao Mode

гибкие настройки сложности, режим неуязвимости, тренировочный режим

поддержка достижений, таблиц лидеров и облачного сохранения.

Sonic Wings Reunion (фото: Steam)

Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign - это новая кооперативная action-RPG во вселенной Elden Ring, ориентированная на прохождение в группе из трех игроков (или в одиночку).

Игровые сессии разворачиваются в случайно генерируемом мире Замогилья, каждая длится три "игровых дня" по 15 минут. С окончанием каждого дня игровая зона сужается, а в финале предстоит сразиться с рандомным боссом, среди которых - как новые враги, так и знакомые по Dark Souls.

Игроки выбирают из 8 уникальных героев с разными умениями и ультимативными атаками. Прокачка, выбор снаряжения и покупка реликвий происходят в Крепости Круглого стола между днями.

Система не привязывает персонажей к типу оружия, допускается экипировка до трех видов оружия в каждую руку, а вес снаряжения не влияет на скорость. Важным элементом успеха станет командное взаимодействие и грамотное комбинирование способностей героев.

Elden Ring: Nightreign (фото: Steam)