Топ-11 хорор-ігор, які варто пройти кожному гравцеві у 2025 році

Хоррор-ігри у 2025 році дивують не тільки страшною атмосферою, а й цікавими сюжетами, крутою графікою і нестандартним геймплеєм.

Про 11 найкращих ігор жахів, які точно варто спробувати всім, хто любить полоскотати нерви, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Silent Hill 2

Silent Hill 2 - це не тільки лякаюча, а й глибоко депресивна гра. У ній поєднуються монстри, психологічний жах і тяжка атмосфера, яка в римейку 2024 року стала ще інтенсивнішою.

Ви знову граєте за Джеймса Сандерленда, який приїжджає до Сайлент-Гілла в пошуках своєї (можливо, померлої) дружини і опиняється в похмурому, ворожому місті-примарі.

Звук - одне з головних джерел напруги: брязкіт, скрегіт, кроки, незрозумілі шуми - все це доводить до нервової межі. У деяких моментах гравцеві доводиться буквально відходити від гри, щоб перевести дух.

У ремейку побільшало битв і ворогів, які викликають страх не тільки діями, а й навіть просто присутністю. Але справжнісінький жах - це темні сторони людської природи, які розкриваються по ходу сюжету.

Silent Hill 2 (фото: Engadget)

The Longing

The Longing - це суміш квесту та гри-спостереження, сповнена філософським змістом, гумором і роздумами про самоізоляцію, терпіння і сенс життя. Ви граєте за Тінь - самотнього слугу підземного короля, який перед сном на 400 днів доручає вам розбудити його, щоб покласти край стражданням світу. Таймер починає відраховувати реальні 400 днів, навіть якщо гру вимкнено.

Що робити - вирішуєте ви: чекати, не послухатися і вибратися назовні, досліджувати, читати, прикрашати своє житло - або просто існувати. У грі немає ворогів, немає екшену - вона навмисно повільна і споглядальна.

The Longing (фото: Engadget)

Lorelei and the Laser Eyes

Lorelei and the Laser Eyes - це нуар-детектив у третій особі, дія якого відбувається в занедбаному готелі з неможливою архітектурою і похмурою історією. Гравець розв'язує логічні головоломки на тему магії, астрології, кіно і фізики, досліджуючи таємниці, пов'язані з артефактами XIX століття і технологіями XXI століття. Основна особливість гри - відсутність явної мети, що посилює відчуття самотності та тривожності.

Готель у грі - це майданчик для розгадування таємниць із безліччю головоломок і прихованих історій. Гра поєднує психологічний жах з емоційною глибиною, а її візуальний стиль нагадує роботи Девіда Лінча в поєднанні з атмосферою Kentucky Route Zero.

Lorelei and the Laser Eyes (фото: Engadget)

The Outlast Trials

The Outlast Trials - це кооперативний хорор для чотирьох гравців, у якому вони опиняються в секретній лабораторії, керованій корпорацією Murkoff. Гравці повинні вижити, виконуючи завдання і стикаючись із монстрами в різних локаціях, таких як притулок, суд, поліцейський відділок і фабрика іграшок. Як і в попередніх іграх серії, основна мета - тікати і ховатися від божевільних садистів, але тепер ви не одні.

На відміну від одиночних ігор серії, Trials включає регулярні оновлення з новим контентом. Усі ігри серії Outlast являють собою класичні хорори з елементами виживання, починаючи з оригінальної гри та її доповнення Whistleblower, а також продовження Outlast 2, дія якого відбувається в пустелі, де культисти розправляються з жертвами.

The Outlast Trials (фото: Engadget)

Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero - це гра про дорогу через Америку, але не про реальну країну, а про саму ідею Сполучених Штатів. Це скоріше інтерактивний арт-твір, ніж традиційна пригодницька чи дослідницька гра. Персонажі подорожують туманним світом магічного реалізму.

Kentucky Route Zero - це проект, який був у розробці майже десять років, починаючи з 2011 року і завершуючи у 2020. Спочатку гра виходила епізодами, що підкреслювало її розрізнений, але гармонійний стиль.

Сьогодні гравці можуть насолодитися нею цілком. Це гра, яка не закінчується: її музика, монохромні сцени та зловісні діалоги залишаються в пам'яті, створюючи гірку ностальгію, яка не зникає.

Kentucky Route Zero (фото: Engadget)

Senua's Saga: Hellblade II

Hellblade II - це гра, скоріше про напругу і насильство, ніж про традиційну пригоду. Сенуа б'ється до знемоги, її крики зливаються з шепотами в її голові, що підказують, коли завдавати удару та ігнорувати біль. Бої відбуваються зблизька, вороги атакують по черзі, а кожен удар супроводжується кров'ю і звуками удару плоті.

Дія розгортається в Ісландії 10 століття і є продовженням гри Hellblade: Senua's Sacrifice. У грі Сенуа намагається позбутися впливу свого батька, але його голос продовжує звучати в її голові.

Senua's Saga: Hellblade II (фото: Engadget)

Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn - це незвична гра-детектив та історія про привидів, у якій ви опиняєтесь на борту корабля, де поруч із капітанською каютою лежить мертве тіло. Відстежуючи останні кроки загиблого, ви стикаєтеся з ще більш жахливими смертями і намагаєтеся з'ясувати, що сталося: хто кого вбив і хто щежив?

Гра виділяється старовинним графічним стилем і атмосферним, мінімалістичним музичним супроводом. Розгадування загадок гри нагадує одне задовільне і моторошне розслідування. Особливу увагу варто приділити звуковому ефекту, який супроводжує кожне правильне рішення, викликаючи мурашки.

Return of the Obra Dinn (фото: Engadget)

Resident Evil Village

Resident Evil Village - це готична казка, замаскована під гру в жанрі survival-horror. Хоча це новий напрямок для франшизи, він сприймається як цікава еволюція.

Гра зберігає елементи хорору, головоломок та екшену, а також вплив корпорації Umbrella. Загалом, здається, що розробники отримували задоволення від створення цієї гри.

Resident Evil Village (фото: Engadget)

Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep - це гра в жанрі хорору, де жах набуває різних форм. Чудовиська з довгими, тонкими кінцівками, що ростуть як натягнуті гумки, переслідують нафтову платформу Beira D. Платформа сама по собі являє собою лабіринт, підтримуваний тонкими опорами в центрі бурхливого океану, скриплячи і тріщачи, яка руйнується зсередини.

Гра виконана в традиційному первісному хоррор-стилі від першої особи. Головний герой використовує викрутку, щоб розкривати замки та панелі, фокус гри - на виживанні, а не на бойових діях. Усе це супроводжується прекрасно озвученими персонажами, більшість з яких шотландці.

Still Wakes the Deep (фото: Engadget)

Dead Space

Dead Space (2023) - це ремейк, який підсилює елементи оригінальної гри 2008 року, не додаючи зайвих сучасних нововведень. Гра зберігає свою жахливу атмосферу і покращує механіки, додаючи повне озвучування, нові головоломки і розширені сюжетні лінії.

У новому римейку з'явився новий елемент - невагомість, яка дає змогу головному герою, Айзеку Кларку, літати ігровими локаціями, створюючи ігровий досвід, що задовольняє.

Однак головна механіка залишається незмінною: заморожування, стрільба, топтання. Айзек може тимчасово заморожувати ворогів і використовує різну зброю, але він не стає занадто сильним; він завжди залишається в небезпеці. Монстри з'являються несподівано у вузьких коридорах космічної станції, атакуючи Айзека з тіней.

Dead Space (фото: Engadget)

Inscryption

Гравці жертвують картами з тваринами, щоб закликати потужніших істот для боротьби з супротивником, і виявляють секрети в кімнаті, крім самої карткової гри.

Гра сповнена сюрпризів, і що менше ви про неї знаєте заздалегідь, то краще. Сюжет стає досить дивним і непередбачуваним.

Inscryption (фото: Engadget)