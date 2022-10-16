Герої оборони Маріуполя відкрили матч Динамо-Шахтар: "Пташка" виконала гімн, а Діанов зробив перший удар (відео)

Захисниця Маріуполя парамедик Катерина Поліщук із позивним "Пташка" виконала гімн України перед футбольним матчем "Шахтар"(Донецьк) - "Динамо" (Київ). А символічний перший удар по м'ячу наніс герой оборони "Азовсталі" морпіх Михайло Діанов.
Відповідні відео опубліковані 16 жовтня у мережі.
Поява на стадіоні на полі славетних захисників України, які були звільнені в рамках великого обміну полоненими 21 вересня, захопила вболівальників.
Перед початком футбольного поєдинку 21-річна "Пташка", чиї пісні з бункера "Азовсталі" почули не лише по всій Україні, а й далеко за її межами, вийшла на центр поля та виконала державний гімн без музичного супроводу.
В інтернеті з'явилося відео, як це було:
Відео: Катерина "Пташка" Поліщук виконала гімн України перед матчем "Шахтар" - "Динамо"
Коли ж гірники та динамівці підготувалися до початку матчу, перший - символічний - удар по м'ячу зробив 34-річний Діанов із позивним "Піаніст", старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ.
Михайло Діанов (фото: скріншот з відео)
Воїн зараз після медичних операцій через тяжкі поранення проходить реабілітацію. На поле Михайло вийшов із пов'язкою на правій руці, і у формі гірників.
Героя оборони Маріуполя тепло зустрічали футболісти, уболівальники та глядачі.
Відео: Михайло Діанов на матчі "Шахтар" - "Динамо" зробив перший символічний удар по м'ячу
Нагадаємо, що Катерина Поліщук ще в юності займалася музикою - після 9 класу школи вступила до Тернопільського творчого коледжу імені Соломії Крушельницької на відділення "спів". Також дівчина була актрисою місцевого народного драматичного театру-студії "Сузір'я". У 2020 році закінчила музичний коледж, але замість роботи за професією обрала мотошколу.
Переїхавши Київ, Катерина паралельно із мотоциклами "Пташка" захопилася і військовою справою. А ще у столиці вступила до правозахисної організації та брала участь у мітингах.
Катерина "Пташка" Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)
Після повномасштабного вторгнення РФ хоробрия дівчина була однією із захисниць Маріуполя - вона лікувала рани та надавала медичну допомогу як парамедик, а також надихала наших воїнів у бункері "Азовсталь" патріотичними піснями.
Катерина "Пташка" Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)
Нагадаємо, нещодавно "Пташка" Поліщук розповіла, чи братиме участь у шоу "Голос країни".
Також ми писали, що Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов віддає побратимам 23 млн. гривень донатів , які йому передали на лікування.