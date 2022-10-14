Захисник "Азовсталі" передає побратимам 23 млн гривень донатів після допомоги Ахметова

Захисник Маріуполя морський піхотинець Михайло Діанов вирішив передати всі забрані людьми на його лікування 23,43 млн грн на потреби своїх побратимів після того, як всі витрати на його реабілітацію взяв на себе бізнесмен Рінат Ахметов та його ФК "Шахтар".

"Усі ваші донати передаю на лікування побратимам! Вони мають знайти правильне і чесне застосування. Я отримав колосальну суму допомоги від простих громадян. Загалом 23 млн 430 тисяч грн. Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування.

Однак, як я вже казав раніше Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком кращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", - написав Діанов.

Морський піхотинець сподівається, що зібрані людьми понад 23 млн грн допоможуть зберегти здоров’я багатьом ветеранам.

"Я знаю, що мені пощастило більше ніж багатьом хлопцям. Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Тому, я вирішив спрямувати всі зібрані кошти моїм побратимам. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України", - заявив Діанов.