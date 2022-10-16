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Герои обороны Мариуполя открыли матч Динамо-Шахтер: "Пташка" исполнила гимн, а Дианов сделал первый удар (видео)

Коллаж РБК-Украина: "Пташка" их Азовстали и Михаил Дианов открыли футбольный матч
Автор: Владимир Костырин

Защитница Мариуполя парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" исполнила гимн Украины перед футбольным матчем "Шахтер"(Донецк) - "Динамо" (Киев). А символический первый удар по мячу сделал герой обороны "Азовстали" морпех Михаил Дианов.

Соответствующие видео опубликованы 16 октября в сети.

Появление на стадионе на поле прославленных защитников Украины, которые были освобождены в рамках большого обмена пленными 21 сентября, восхитило болельщиков.

Перед началом футбольного поединка 21-летняя "Пташка", чьи песни из бункера "Азовстали" услышали не только во всей Украине, но и далеко за ее пределами, вышла на центр поля и исполнила государственный гимн без музыкального сопровождения.

В интернете появилось видео, как это было:

Видео: Екатерина "Пташка" Полищук исполнила гимн Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо"

Когда же горняки и динамовцы подготовились к началу матча, первый - символический - удар по мячу сделал 34-летний Дианов с позывным "Пианист", старший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Михаил Дианов (фото: скриншот с видео)

Воин сейчас после медицинских операций из-за тяжелых ранений проходит реабилитацию. На поле Михаил вышел с повязкой на правой руке, и в форме горняков.

Героя обороны Мариуполя тепло встречали футболисты, болельщики и зрители.

Видео: Михаил Дианов на матче "Шахтер" - "Динамо" сделал первый символический удар по мячу

Напомним, что Екатерина Полищук еще в юности занималась музыкой - после 9 класса школы поступила в Тернопольский творческий колледж имени Соломии Крушельницкой на отделение "пение". Также девушка была актрисой местного народного драматического театра-студии "Созвездие". В 2020 году окончила музыкальный колледж, но вместо работы по профессии выбрала мотошколу.

Переехав в Киев, Екатерина параллельно с мотоциклами увлеклась и военным делом. А еще в столице вступила в правозащитную организацию и участвовала в митингах.

Катерина "Пташка" Полищук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

После полномасштабного вторжения РФ храбрая девушка была одной из защитниц Мариуполя - она врачевала раны и оказывала медицинскую помощь как парамедик, а также вдохновляла наших воинов в бункере "Азовсталь" патриотическими песнями.

Катерина "Пташка" Полищук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

Напомним, недавно "Пташка" Полищук рассказала, будет ли участвовать в шоу "Голос країни".

Также мы писали, что Защитник "Азовстали" Михаил Дианов отдает побратимам 23 млн гривен донатов, которые ему передали на лечение.

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ДинамоШахтерФутболлица войнызащитники Мариуполя