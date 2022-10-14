"Пташка" з Азовсталі з неймовірним голосом розповіла, чи братиме участь у "Голосі країни"

Парамедик Катерина Поліщук (Пташка) підкорила всіх українців своїм солов'їним співом у стінах Азовсталі. Тому продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк запросив дівчину взяти участь у проєкті.

Що "Пташка" розповіла в студії?

Першими словами Каті стала фраза: "Я вдома. Це відчувається". Дівчина розповіла, що її лікують та турбуються про неї. Вона також каже, що наслідки полону дуже даються взнаки, але це не найстрашніше, що могло б статися.

Згадала Катя і сім'ю з друзями. Вона розповіла, що зустріч із мамою була дуже чуттєвою. "Це ж мама все-таки. Вона дуже сильно хвилювалася та чекала на мене", - розповідає з усмішкою захисниця.

Катерина Поліщук із мамою Світланою (фото: instagram.com/mad_birdie31)

У мирному житті "Пташка" має два хобі: мотоцикли та спів. Катя згадує, що любов до пісні їй прищепила саме мама своїми колисковими.

21-річна військова також поділилася спогадами співів на Азовсталі: "Єдине, що заважало співати, - це вибухи. Коли є поранені, то не дуже поспіваєш, але хлопці завжди просили. І воно гатить, а ми співаємо, жартуємо, бо потрібно було триматися".

У полоні Катя Поліщук також співала, але так, щоб не було чути російським військовим.

"Пташка" під час перебування на Азовсталь (фото: instagram.com/mad_birdie31)

Чи піде "Пташка" на "Голос країни"?

У прямому ефірі ранкового шоу до "Пташки" звернувся продюсер вокального проєкту Володимир Завадюк і покликав дівчину виступити на сцені "Голосу".

"Для нас, для команди Big Brave Events і для мене, продюсера "Голосу країни" величезна честь запросити тебе, Пташко, виступити у головному вокальному проєкті нашої країни. Адже голос надихає, адже пісня – наша ДНК, адже ми співаємо для того, щоб далі жити та боротися. Крім того, в "Голосі країни" ми збираємо гроші для допомоги ЗСУ", - сказав Завадюк.

У відповідь Катя сказала, що триматиме інтригу, адже в першу чергу для неї важливе геополітичне становище України та повернення всіх наших полонених.

Військовий парамедик Катерина Поліщук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

"Я думаю, це треба буде дивитися по моєму стану та по моєму місцю перебування. Залежно, знову ж таки, від геополітичної ситуації в країні. В першу чергу для мене це повернення хлопців. Тому, будемо дивитись. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я співатиму", - зізналася Катя.

Окрім того, дівчина анонсувала, що зовсім скоро українці зможуть знову почути її спів.

"Мій спів зовсім скоро ви почуєте, і це буде найголовніша пісня, яку взагалі можна собі вигадати, це буде зовсім скоро, але дізнаєтеся трошки пізніше", - сказала "Пташка".