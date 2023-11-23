"Герої економічного фронту". В Україні вигадали дивну винагороду для підприємців (фото)

Мережу сколихнув новий скандал. Громадська організація "Знак якості" веде Національний рейтинг підприємств, де винагороджує бізнеси званням "Герой економічного фронту". Українців обурило таке найменування.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку "Знак якості" в Instagram розповідає все, що відомо про цей скандал.
У соціальній мережі Instagram "завірусився" допис. На світлинах дівчина (вочевидь, власниця бізнесу) тримає в руках нагороду "Герой економічного фронту". Це й привернуло увагу громадськості.
У тексті допису йдеться про сам бізнес чи підприємство й наголошується, що номінант є "героєм економічного фронту у світлі воєнних випробувань".
Скриншоти
Серед інших переможців номінації на сторінці компанії можна знайти фірму з виготовлення меблів, студію по догляду за волоссям, викладача астрології та рунічної магії, маркетолога тощо.
Після того, як під дописом полився шквал негативних коментарів, його зі сторінки прибрали.
Ми намагалися зв'язатися з представниками ГО. Поки ми не отримали офіційної відповіді.
У коментарях під дописом можна було знайти такі висловлювання:
Звання Герой України - це державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.
Раніше військові та інші діячі просили не використовувати поняття "економічний" чи будь-який інший фронт, адже він лише один, справжній.
Наприклад, Павло Вишебаба розповідав, що "підтримувати економіку" у 2022 році ще було достатньо, проте зараз ЗСУ потрібна зовсім інша допомога.
Раніше ми розповідали, як у Нацмузеї Шевченка провели йогу на фоні світлин з Маріуполя.
А ще писали про те, що гурт "Антитіла" потрапив у скандал із незрячим військовим.