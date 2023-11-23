"Герої економічного фронту". В Україні вигадали дивну винагороду для підприємців (фото)

З чого все почалося

У соціальній мережі Instagram "завірусився" допис. На світлинах дівчина (вочевидь, власниця бізнесу) тримає в руках нагороду "Герой економічного фронту". Це й привернуло увагу громадськості.

У тексті допису йдеться про сам бізнес чи підприємство й наголошується, що номінант є "героєм економічного фронту у світлі воєнних випробувань".

Скриншоти

Серед інших переможців номінації на сторінці компанії можна знайти фірму з виготовлення меблів, студію по догляду за волоссям, викладача астрології та рунічної магії, маркетолога тощо.

Чи відреагували організатори

Після того, як під дописом полився шквал негативних коментарів, його зі сторінки прибрали.

Ми намагалися зв'язатися з представниками ГО. Поки ми не отримали офіційної відповіді.

Що про це думають українці

У коментарях під дописом можна було знайти такі висловлювання:

"Тобто оформити ФОП і сплачувати офіційно податки, які сплачувалися в принципі й до війни завжди - це вже підтримка економічного фронту? Що це взагалі за "фронт" такий? Люди, отямтеся!"

"Єдині герої в Україні - це воїни ЗСУ, а ваші нагороди не вартують і паперу, на якому вони надруковані. Більше користі було б відправити витрачені кошти на дрони"

"Знак Якості, ви там всі головою вдарилися? Герой економічного фронту? Хто придумав цю дичину? Герої одні - вони на фронті з автоматами й помирають, щоб ви могли спати у своїх теплих ліжках. Відзнаки це добре, але навчіться добирати слова!"

"А що по донатах на армію у героя економічного фронту?"

Довідка

Звання Герой України - це державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення.

Раніше військові та інші діячі просили не використовувати поняття "економічний" чи будь-який інший фронт, адже він лише один, справжній.

Наприклад, Павло Вишебаба розповідав, що "підтримувати економіку" у 2022 році ще було достатньо, проте зараз ЗСУ потрібна зовсім інша допомога.