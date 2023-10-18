"Продайте свої пікапи ЗСУ". Військовий Вишебаба пояснив, чому тримати "економічний фронт" вже недостатньо

Український військовий і поет Павло Вишебаба служить у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ. Разом із тим він виступає зі своїми віршами, щоб збирати кошти на допомогу побратимам.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова Павла Вишебаби в інтерв'ю Маші Єфросиніній пояснює, чому сьогодні тримати "економічний фронт" уже недостатньо.

Чому економічний фронт неефективний

Павло розповідає, що "підтримувати економіку" у 2022 році ще було достатньо, проте зараз ЗСУ потрібна зовсім інша допомога.

Як приклад військовий наводить свій тур із віршами, під час якого вони з командою за 20 днів зібрали 100 000 доларів - приблизно чотири мільйони гривень. Але разом із тим з'являється одне "але".

"Тут же міські бюджети виділяють на облагородження стадіонів 600 мільйонів гривень. Я думаю, що з цим робити. Для нашої бригади чотири мільйони гривень - це дуже багато. А міські бюджети можуть навіть не помітити цих грошей. То що з цим робити?" - каже Павло.

Він обурюється, що за півтора року повномасштабної війни ніхто не вигадав механізм регулювання міських бюджетів. Вишебаба каже, що навіть ті гроші, які збирають відомі українські артисти (Ярмак, Бумбокс, ТНМК тощо), - це "копійки в міському бюджеті".

Таким чином гроші з податків, які нібито повинні підтримувати економіку та ЗСУ, насправді не доходять ні туди ні туди.

Яка допомога найбільше потрібна

Павло каже, що йому складно бачити на українських дорогах хороші пікапи, адже в ЗСУ їх катастрофічно не вистачає. Бувають випадки, коли приганяти їх доводиться із-за кордону.

"Волонтери купили нам три пікапи з острова Мен у Британії, тому що ближче в хорошому стані ми ніде не могли знайти. Це останні нормальні пікапи, які ми привезли з краю Європи. Скоро будемо з США привозити", - розповідає військовий.

Він звертається до українців з проханням віддати чи навіть продати свої автівки ЗСУ. Пікапи на фронті - це "розхідний" матеріал на фронті й можливість швидко пересуватися територіями.

"Якщо не хочете віддати, продавайте хоча б пікап ЗСУ. Щоб ми могли їздити на нормальних машинах. У 2022 році наше військо показало себе більш ефективно в порівнянні з росіянами саме завдяки пікапам", - каже Вишебаба.