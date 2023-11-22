"Антитіла" потрапили в гучний скандал з незрячим воїном ЗСУ: всі деталі

Відомий український гурт "Антитіла" потрапив у гучний скандал. Співзасновник колективу та клавішник Сергій Вусик у грубій формі відмовив українському захиснику Віталію Вересу, який втратив очі на фронті. Він хотів використати хіт колективу "Фортеця Бахмут" у своєму біографічному відео.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бійця.

Що сказав військовий

За словами Віталія, він обрав саме цю композицію, оскільки вона є символічною для нього. Саме під Бахмутом захисник отримав поранення, в результаті якого втратив зір.

Він зазначив, що ситуація його дуже вразила.Зокрема, коли він написав Сергію Вусику, співзасновнику гурту "Антитіла" про дозвіл використати цей трек у відео, то отримав шокуючу відповідь.

"З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати, виставляти наші пісні?" - написав Вусик.

Військовий пояснив хто він та чому звернувся з таким проханням. Натомість Вусик відповів: "Нас таких тисячі. І ми самі не виключення. Як це стосується пісні і щоб ми ще вас відмічали?"

На скандал відреагував співак Артем Пивоваров. Він написав: Героям Слава! Завжди! І назавжди".

Також гурт "Антитіла" під відео військового зазначив, що це прикра і неприпустима помилка.

"Офіційне вибачення на нашій сторінці. І, будь ласка, вийдіть на зв‘язок", - йдеться у повідомленні.

Після цього відео стало вірусним у мережі. Користувачі почали писали обурливі коментарі на адресу музикантів.

Вибачення Сергія Вусика

Клавішник гурту записав відео, у якому одразу зазначив, що Віталій не відповідає на його особисті повідомлення та не бере слухавку. Тому він вирішив звертатися до нього публічно.

Він заявив, що був не правий та не хотів образити та принизити військового. За його словами, він не розібрався і не заглибився в те, хто до нього звернувся.

"З першого дня публікації, пісня "Фортеця Бахмут" була викладена у вільний доступ для використання без будь-яких заборон. Що легко перевірити. І що саме і здивувало мене в повідомленні Віталія, який хотів, щоб його відмітили. Але я не розібрався. Я вибачаюсь за свою реакцію", - прокоментував учасник "Антитіл".

Вусик наголосив, що є співавтором пісні "Фортеця Бахмут", яка писалася з власного досвіду, адже він "був з першого дня добровольцем, поруч з такими самими військовими, втрачаючи друзів".

"Ми підтримуємо поранених військових по всьому світу, та й взяли під опіку дітей загиблих наших побратимів. "Антитіла" завжди мали принципову громадянську позицію, і з 2014 року були поруч зі Збройними силами як волонтери, і як військові з 24 лютого 2022 року", - резюмував Вусик.

Що відомо про Віталія Вереса

14 лютого під час бою у Бахмуті військовослужбовець отримав тяжке поранення від протитанкової керованої ракети. Віталія екстрено евакуювали до Дніпра, де були проведені реанімаційні заходи.

На жаль, лікарям довелося видалити чоловіку праве око. А ліве отримало опіки і було уражене уламками від ракети. Тому боєць із позивним "Верес" нічого не бачить.

Віталій Верес (фото: instagram.com/vitalii_veres)