У Нацмузеї провели заняття з йоги, накривши фото з Маріуполя простирадлами: деталі скандалу
В одному з приміщень Національного музею Тараса Шевченка дозволили провести заняття з йоги. У той день було заплановане відкриття виставки світлин фотографа Євгена Малолєтки з Маріуполя. Однак для того, щоб "зловити дзен", організатори вирішили завісити фото.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про цей скандал.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: відео в TikTok, допис журналістки Христини Бердинських у Facebook, допис фотографа Євгена Малолєтки у Facebook, допис спортивного клубу Smartass в Instagram.
Що сталося в музеї
Напередодні відкриття виставки фото з Маріуполя в Національному музеї Тараса Шевченка столичний спортивний клуб вирішив провести там заняття з йоги. Вони опублікували у своїх соціальних мережах анонс, однак через обурення людей його довелося видалити.
Але не скасовувати заняття.
"Фітнес-клуб вирішує провести заняття з йоги у музеї на цьому ж першому поверсі. І робить відео анонс в інсті на фоні цих фото. У коментарях люди обурилися, звісно. Анонс видалили. І що робить далі йога студія і музей? Не відмовляються від події, а домовляються, що заняття пройде зранку до відкриття музею, а фотографії чимось накриють", - помітила ситуацію журналістка Христина Бердинських.
Анонс заняття з йоги в музеї від спортивного клубу (фото: facebook.com/kristina.berdinskikh)
Автор фотографій, які просто приховали, Євген Малолєтка також відреагував на ситуацію.
"Це такий собі бізнес по-українськи. Де Національний музей Тараса Шевченка та ця спортивна студія вирішили, що чхати вони хотіли на всіх. В тому числі на загиблих та їх родин. Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори їм заборонили, тому вони просто вирішили їх закрити простирадлами", - написав він.
Відео, яке підтверджує, що йога таки відбулася з'явилася на сторінці однієї з учасниць заняття у TikTok. На кадрах досить чітко видно білі полотна, які висять на стінах.
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Реакція спортивного клубу та музею
Після розголосу організатори заходу написали в соціальних мережах допис із вибаченнями та пояснили, що стався нібито форс-мажор.
"Тренування мало проходити за наявності попередньої експозиції, проте вона була змінена на виставку воєнних фото. Разом з адміністрацією музею було прийняте рішення тимчасово закрити частину експозиції на період тренування та відкрити одразу по його завершенню - до відкриття музею", - написали організатори.
Вони також додали, що тренування було благодійним, під час якого вдалося зібрати кошти на потреби музею.
А от думка директора музею Дмитра Стуса дещо відрізняється.
"А що, люди, які тут живуть, не можуть мати право на релакс?" - сказав він у коментарі "УП".
Що думають українці
- "Тут справа навіть не в організаторах - а в учасниках. Я не розумію, як вони планували релакснути в шавасані на фоні отаких фото? Вони взагалі нічого не відчувають?"
- "Ще є прекрасні приміщення музею Голодомору, якраз от чергові роковини, та й музею Другої світової, щоб йогою позайматися. Хоча навіть у цих випадках це, напевно, зачепить меншу кількість людей, яким довелося пройти крізь пекло, щоб потім читати такі новини".
- "Тю. Ще до війни, в музеях Києва можновладці святкували свої дні народження на фоні мистецьких раритетів, навіть директори цих музеїв, мистецтвознавці, типу, вищого ґатунку".
- "Просто шок! Знаючи, що на стінах будуть вивішені такі світлини, і все одно провести там під музичку релакс для себе! І ще виправдовуватись, що ви зібрали аж 11 тисяч? Ці фото несуть стільки болю і сліз! Як можна при такому релаксувати?"
- "Якби ви не закрили експозицію, знайшлися б обовʼязково люди, які б написали, "як можна на фоні таких фото проводити зайняття з йоги", тому тут безвихідна ситуація, закривай, не закривай, реакція була б негативною. Просто наступний раз ретельніше підбирайте місце зайняття. А так, для усіх моралістів які тут активно себе проявляють, люди помиляються, це нормально"
- "Перенести тренування в іншу локацію може було б доречніше, ніж виправдовуватись за заміну експозиції на військову тему? Це неповага до загиблих військових та цивільних в моєму рідному місті…"
Раніше ми розповідали про скандал з цукерками "да Вінчі", який виник у мережі. Багато українців асоціювали назву із загиблим Дмитром Коцюбайлом.
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