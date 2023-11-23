"Герои экономического фронта". В Украине придумали странную награду для предпринимателей (фото)

С чего все началось

В социальной сети Instagram "завирусился" пост. На фотографиях девушка (очевидно, владелица бизнеса) держит в руках награду "Герой экономического фронта". Это и привлекло внимание общественности.

В тексте посты говорится о самом бизнесе или предприятии и отмечается, что номинант является "героем экономического фронта в свете военных испытаний".

Скриншоты

Среди других победителей номинации на странице компании можно найти фирму по изготовлению мебели, студию по уходу за волосами, преподавателя астрологии и рунической магии, маркетолога и т. д.

Отреагировали ли организаторы

После того как под постом полился шквал негативных комментариев, его со страницы убрали.

Мы пытались связаться с представителями ОО. Пока мы не получили официального ответа.

Что об этом думают украинцы

В комментариях под сообщением можно найти следующие высказывания:

"Тобто оформити ФОП і сплачувати офіційно податки, які сплачувалися в принципі й до війни завжди - це вже підтримка економічного фронту? Що це взагалі за "фронт" такий? Люди, отямтеся!"

"Єдині герої в Україні - це воїни ЗСУ, а ваші нагороди не вартують і паперу, на якому вони надруковані. Більше користі було б відправити витрачені кошти на дрони"

"Знак Якості, ви там всі головою вдарилися? Герой економічного фронту? Хто придумав цю дичину? Герої одні - вони на фронті з автоматами й помирають, щоб ви могли спати у своїх теплих ліжках. Відзнаки це добре, але навчіться добирати слова!"

"А що по донатах на армію у героя економічного фронту?"

Справка

Звание Герой Украины - это государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения.

Раньше военные и другие деятели просили не использовать понятие "экономический" или какой-либо другой фронт, ведь он только один, настоящий.

К примеру, Павел Вышебаба рассказывал, что "поддерживать экономику" в 2022 году еще было достаточно, однако сейчас ВСУ нужна совсем другая помощь.