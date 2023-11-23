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"Герои экономического фронта". В Украине придумали странную награду для предпринимателей (фото)

Вознаграждение "Герой экономического фронта" вызвало скандал (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Сеть потряс новый скандал. Общественная организация "Знак качества" ведет Национальный рейтинг предприятий, где вознаграждает бизнес званием "Герой экономического фронта". Украинцев возмутило такое название.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "Знак якості" в Instagram рассказывает все, что известно об этом скандале.

С чего все началось

В социальной сети Instagram "завирусился" пост. На фотографиях девушка (очевидно, владелица бизнеса) держит в руках награду "Герой экономического фронта". Это и привлекло внимание общественности.

В тексте посты говорится о самом бизнесе или предприятии и отмечается, что номинант является "героем экономического фронта в свете военных испытаний".

Скриншоты

Среди других победителей номинации на странице компании можно найти фирму по изготовлению мебели, студию по уходу за волосами, преподавателя астрологии и рунической магии, маркетолога и т. д.

Отреагировали ли организаторы

После того как под постом полился шквал негативных комментариев, его со страницы убрали.

Мы пытались связаться с представителями ОО. Пока мы не получили официального ответа. 

Что об этом думают украинцы

В комментариях под сообщением можно найти следующие высказывания:

  • "Тобто оформити ФОП і сплачувати офіційно податки, які сплачувалися в принципі й до війни завжди - це вже підтримка економічного фронту? Що це взагалі за "фронт" такий? Люди, отямтеся!"
  • "Єдині герої в Україні - це воїни ЗСУ, а ваші нагороди не вартують і паперу, на якому вони надруковані. Більше користі було б відправити витрачені кошти на дрони"
  • "Знак Якості, ви там всі головою вдарилися? Герой економічного фронту? Хто придумав цю дичину? Герої одні - вони на фронті з автоматами й помирають, щоб ви могли спати у своїх теплих ліжках. Відзнаки це добре, але навчіться добирати слова!"
  • "А що по донатах на армію у героя економічного фронту?"

Справка

Звание Герой Украины - это государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения.

Раньше военные и другие деятели просили не использовать понятие "экономический" или какой-либо другой фронт, ведь он только один, настоящий.

К примеру, Павел Вышебаба рассказывал, что "поддерживать экономику" в 2022 году еще было достаточно, однако сейчас ВСУ нужна совсем другая помощь.

Раньше мы рассказывали, как в Нацмузее Шевченко провели йогу на фоне фотографий из Мариуполя.

А еще писали о том, что группа "Антитіла" попала в скандал с незрячим военным.

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