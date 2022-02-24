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В Геническе женщина прогоняла российских солдат: "вы пришли на нашу землю!" (видео)

Автор: Владимир Костырин

Российские войска вторглись в Украину и оккупировали часть Херсонской области. Появилось видео, как в Геническе женщина гневно кричала на российского солдата, суля захватчикам погибель.

Соответствующие кадры 24 февраля опубликованы в Telegram-канале "Инсайдер UA".

На ролике показано, что на улице стоят вооруженные российские военные в полном обмундировании и с белой повязкой на правой ноге, и к одному из солдат подошла возмущенная горожанка.

"Вы пришли на нашу землю! Какого хр*на вы пришли с оружием к нам!? Положите хоть семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!" - такими словами встречала украинка оккупантов.

В Геническе женщина прогоняла российского солдата из города (фото: скриншот с видео)

В ответ солдат РФ заявил - мол, "наш с вами разговор ни к чему не приведет".

Женщина отмахнулась от него, развернулась и стала уходить, снова предупредив, что оккупантов тут ждет смерть.

"Ребята, положите в карманы семечки!" - повторила она.

Видео: в Геническе женщина обругала российского оккупанта 24 февраля

Ранее сообщалось, что появилось видео и фото, как в Херсонской области взорвали мост.

Напомним, также мы писали, что происходит сейчас в Харькове, Днепре и других городах.

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Российская ФедерацияХерсонская областьГеническВторжение России в Украину