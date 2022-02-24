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У Генічеську жінка проганяла російських солдатів: "ви прийшли на нашу землю!" (відео)

Автор: Володимир Костирін

Російські війська вторглися в Україну та окупували частину Херсонської області. З'явилося відео, як у Генічеську жінка гнівно кричала на російського солдата, обіцяючи загарбникам погибель.

Відповідні кадри 24 лютого опубліковані в Telegram-каналі "Інсайдер UA".

На ролику показано, що на вулиці стоять озброєні російські військові в повному обмундируванні і з білою пов'язкою на правій нозі, і до одного з солдатів підійшла обурена городянка.

"Ви прийшли на нашу землю! Якого хр*ну ви прийшли зі зброєю до нас!? Покладіть хоч насіння в кишені свої, щоб хоч соняшники проросли, коли ви тут поляже!" - такими словами зустрічала українка окупантів.

У Генічеську жінка проганяла російського солдата з міста (фото: скріншот з відео)

У відповідь солдат РФ заявив - мовляв, "наша з вами розмова ні до чого не приведе".

Жінка відмахнулася від нього, розвернулася і стала йти, знову попередивши, що окупантів тут чекає смерть.

"Хлопці, покладіть в кишені насіння!" - повторила вона.

Відео: у Генічеську жінка вилаяла російського окупанта 24 лютого

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео і фото, як у Херсонській області підірвали міст.

Нагадаємо, також ми писали, що відбувається зараз в Харків, Дніпрі та інших містах.

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Російська ФедераціяХерсонская областьГеническВторгнення Росії до України