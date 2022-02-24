В окрестностях Геническа блокпосты с российскими войсками
Часть Херсонской области оккупировали российские военные. В самом городе Геническ, на окраинах блокпосты с российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Херсонской ОГА.
Российские оккупанты проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе широкое, не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в городе Берислав точная информация отсутствует.