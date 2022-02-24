ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В окрестностях Геническа блокпосты с российскими войсками

Новина українською →
Геническ, Четверг 24 февраля 2022 17:24
В окрестностях Геническа блокпосты с российскими войсками Фото: на окраинах Геническа блокпосты с российскими войсками (investigator)
Автор: Анастасия Рокитна

Часть Херсонской области оккупировали российские военные. В самом городе Геническ, на окраинах блокпосты с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Херсонской ОГА.

Российские оккупанты проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе широкое, не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в городе Берислав точная информация отсутствует.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что остров Змеиный атаковали с российских кораблей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Херсонская область
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина