ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Генерал СБУ оценил угрозу вторжения российских войск в ряд областей Украины

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 13:02
Генерал СБУ оценил угрозу вторжения российских войск в ряд областей Украины Фото: генерал СБУ высказался об угрозе нового нападения России на Украину (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска не представляют сейчас угрозы для Украины в плане возможного вторжения со стороны Беларуси, но Кремль не отказался от планов интервенции и захвата ряда областей, считает бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

Эксперт по вопросам госбезопасности не видит на сегодняшний день реальных угроз от РФ со стороны Беларуси.

"Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - отметил генерал.

При этом в Кремле все еще вынашивают планы "Новороссия", обратил внимание Вовк.

"Он в ящике стола - восемь областей... Который не был реализован только благодаря тому, что мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались", - говорит он.

Генерал высказал мнение, что если отношения между Украиной и РФ "будут на том же плохом уровне, который есть сегодня", и если по минским договоренностям не будет прогресса, то "можете быть уверены - мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск" в восемь областей: Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую.

Так, Россия хочет лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям, добавил Вовк.

Напомним, ранее командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев высказался о российско-белорусских учениях и оценил их угрозу для Украины.

Также сообщалось, что в ВСУ дали ответ, готова ли Украина к защите границы с РФ и Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Войска РФ
LITE
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 14 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины