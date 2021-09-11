Готова ли Украина к защите границы с РФ и Беларусью: в ВСУ дали ответ
ВСУ завершили подготовку адекватных действий в случае в случае агрессии на границе РФ и Беларуси. Украинские военные готовы к обороне границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в программе "Свобода слова Савика Шустера".
ВСУ запланировали учебные сборы, в том числе в приграничных с Беларусью областях.
"У нас есть военные части, которые находятся в разных степенях готовности. Мы завершили планирование сил и средств по адекватному реагированию по усилению обороны госграницы. У нас есть силы и средства по противовоздушному прикрытию. Они получили задание и также находятся в соответствующих степенях боеготовности", - сказал Наев.
Он отметил, что украинские военные готовы к любым сценариям.
Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021
Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.
Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.
Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".
В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.
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Напомним, Наев также заявил, что Вооруженные силы следят за военными учениями России и Беларуси "Запад-2021". Непосредственной угрозы для Украины на данный момент нет, но обстановка динамичная.