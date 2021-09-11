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Генерал оценил угрозу российско-белорусских учений для Украины: вероятность наступления существует?

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 07:17
Генерал оценил угрозу российско-белорусских учений для Украины: вероятность наступления существует? Фото: командующий ООС генерал лейтенант Сергей Наев (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Российско-белорусские учения пока не угрожают Украине. Но ситуация развивается динамично и за ней наблюдает наша разведка, координируя свои действия с Польшей.

Об этом сказал командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Эти учения задекларированы как совместные учения Беларуси и России. Они проходят на известном количестве полигонов, известно количество войск. И в настоящее время непосредственной угрозы, в частности, создание ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины не видно", - сказал он.

При этом генерал отметил, что вероятность угрозы широкомасштабного наступления России на Украину существует с 2014 года. И ВСУ постоянно готовятся и отрабатывают планы защиты от агрессора.

Видео: генерал Сергей Наев высказался о совместных военных учениях Беларуси и России

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" стартовали 9 сентября, и в их рамках прошла тренировка разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций двух стран.

Как сообщалось, ранее в ВСУ дали ответ, готова ли Украина к защите границы с РФ и Беларусью, а также проинформировали, что военные запланировали учебные сборы, в том числе в приграничных с Беларусью областях.

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.


Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цена газа для украинцев.


Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".


В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.


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Вооруженные силы Украины Российская Федерация Беларусь Сергей Наев Военные учения
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