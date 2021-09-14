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Генерал СБУ оцінив загрозу вторгнення російських військ в ряд областей України

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Вівторок 14 вересня 2021 13:02
Генерал СБУ оцінив загрозу вторгнення російських військ в ряд областей України Фото: генерал СБУ висловився про загрозу нового нападу Росії на Україну (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська не становлять зараз загрози для України в плані можливого вторгнення з боку Білорусі, але Кремль не відмовився від планів інтервенції та захоплення ряду областей, вважає колишній керівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24".

Експерт з питань держбезпеки не бачить на сьогодні реальних загроз від РФ з боку Білорусі.

"Її не цікавлять ані Волинська, ані Рівненська область - це йти проти Західної України, ані Київська - це, вважай, замах на столицю, на всю Україну", - зазначив генерал.

При цьому в Кремлі все ще виношують плани "Новоросія", звернув увагу Вовк.

"Він у ящику столу - вісім областей... Який не був реалізований тільки завдяки тому, що ми відстояли Харків, Дніпро й Одесу. Це три кити цього плану, три умовних столиці. Вони від цього плану не відмовилися", - говорить він.

Генерал висловив думку, що якщо відносини між Україною і РФ "будуть на тому ж поганому рівні, який є сьогодні", і якщо по мінським домовленостям не буде прогресу, то "можете бути впевнені - ми маємо реальну загрозу через рік-два вторгнення російських військ" у вісім областей: Харківську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Одеську.

Так, Росія хоче позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів, додав Вовк.

Нагадаємо, раніше командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв висловився про російсько-білоруські навчання та оцінив їх загрозу для України.

Також повідомлялося, що в ЗСУ дали відповідь, чи готова Україна до захисту кордону з РФ і Білоруссю.

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