Генерал оцінив загрозу російсько-білоруських навчань для України: ймовірність наступу існує?

Російсько-білоруські навчання поки не загрожують Україні. Але ситуація розвивається динамічно і за нею спостерігає наша розвідка, координуючи свої дії з Польщею.

Про це сказав командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі " Свободи слова Савіка Шустера ".

"Ці навчання задекларовані як спільні навчання Білорусі та Росії. Вони проходять на відомій кількості полігонів, відома кількість військ. І в даний час безпосередньої загрози, зокрема, створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів щодо агресії до України не видно", - сказав він.

При цьому генерал зазначив, що ймовірність загрози широкомасштабного наступу Росії на Україну існує з 2014 року. І ЗСУ постійно готуються і відпрацьовують плани захисту від агресора.

Відео: генерал Сергій Наєв висловився про спільні військові навчання Білорусі та Росії

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" стартували 9 вересня, і в їх рамках пройшло тренування розвідувальних підрозділів повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій двох країн.

Як повідомлялося, раніше в ЗСУ дали відповідь, чи готова Україна до захисту кордону з РФ і Білоруссю, а також поінформували, що військові запланували навчальні збори, в тому числі в прикордонних з Білоруссю областях.

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціна газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



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