Газ, електрика чи дрова. Експерти назвали найкращі варіанти опалення для житла взимку

Що нас чекає взимку

Росія продовжує тактику енергетичного терору: близько двох тижнів тому розпочалися обстріли критичної інфраструктури. Це означає лише одне: наші прогнози щодо важкої "зими" справджуються, тому важливо комплексно підготуватися до неї вже зараз.

Експерт у сфері теплотехніки та засновник торгово-виробничої групи компаній EnginUP з власною TM Paskal Олексій Лещінський назвав ризики, які можуть нас чекати у сезоні 2023/2024:

- нам невідомі запаси газу в наших родовищах

- газотранспортна система України не є достатньо завантаженою

- ми втратили з балансу енергосистеми декілька теплових станцій, атомну станцію та Каховську гідроелектростанцію.

"Основними джерелами енергії в українських оселях залишаються газ, електрика та тверде паливо. На початку літа разом з командою провели детальне дослідження про те, скільки коштуватиме ця "зима" з різними джерелами енергії", - додав він.

Для розрахунку візьмемо будинок площею 120 квадратних метрів, де проживає троє людей. Тривалість опалювального сезону - 5 місяців. Якщо порівнювати основні системи, то ми отримаємо наступні цифри:

Газовий котел

Теплопостачання на базі газового котла - це приблизно 1,500-2,000 кубометрів. Для Києва бюджет "на зиму" вийде близько 12,150-16,680 гривень. У Вінницькій області споживач заплатить на 30% більше, тобто приблизно 16,365-21,820 гривень за рахунок різниці в ціні на транспортування газу.

Електричний котел

Теплопостачання на базі електричного котла обійдеться дорожче у 2 або 2,7 раза. Бюджет "на зиму" буде становити близько 33,900-45,250 гривень.

Твердопаливний котел

Теплопостачання на базі твердопаливного котла буде коштувати приблизно 11,627-13,953 грн (+~2,000 грн - доставка дров).

"Усі прорахунки ми здійснювали на основні актуальних тарифів в Україні. Кубометр газу коштує в середньому 7,82 гривні. Доставка коливається у діапазоні від 0,38 гривні за кубометр до 2,95 гривні за кубометр. Водночас ціна на електроенергію згідно з постановою Кабінету Міністрів №544 від 30 травня 2023 року зросла і тепер становить 2,64 гривні за кВт. Ціни на тверде паливо будуть коливатися залежно від регіону", - додав Лещінський.

Твердопаливний котел - як альтернатива

Олексій Лещінський радить подивитися на твердопаливні котли. Він вважає, що такій котел дасть енергетичну незалежність у сучасних умовах.

"Для мене найбільш ефективний та доречний варіант - це встановити твердопаливний котел. Він легко інтегрується у вже наявну систему опалення, а запаси дров гарантують енергетичну незалежність на 95%–97%. Умовно слабким місцем залишається залежність від електроенергії на рівні 125-275 Вт, але ви можете використати альтернативні джерела енергії. Наприклад, джерело безперебійного живлення з акумулятором, генератор, власну сонячну електростанцію", - каже експерт.

Тепловий насос

Продакт-менеджер теплових насосів Mycond Олексій Соломаха пропонує свій варіант опалення - теплові насоси.

Він підкреслює, що зараз більшу популярність почали набирати альтернативні варіанти опалення будинків та приватних підприємств: теплові насоси, сонячні електростанції, вітрогенератори та інше.

"Одним із найпопулярніших альтернативних способів опалення є теплові насоси. Основна їхня відмінність від всіх інших джерел тепла полягає у винятковій можливості використовувати енергію навколишнього середовища для опалення і нагрівання води. Переваги такого методу опалення очевидні - енергетична безпека для будинку взимку, зручність у користуванні, швидка окупність та екологічність. Серед найпоширеніших - 2 види теплових насосів: "повітря-повітря" та "повітря-вода. Теплові насоси працюють дуже ефективно та роблять важливий внесок у захист клімату. В середньому з 1 кВт-год електричної енергії можна виробити до кВт-год теплової енергії", - пояснив експерт.

Звичайні дрова

Цей варіант дуже актуальний для власників будиночків. Особливо, якщо є доступ до дешевих дров та проблеми з підключенням до газу.

Свого часу більшість сіл узимку опалювали будинки та готували їжу виключно на дровах. У хатах стояли спеціальні пічки на півкухні, які обігрівали усе приміщення, на ній готували їсти, а в холодні ночі можна було покласти дітей спати на спеціальні частини спати.

Дрова вважаються також екологічним та економним варіантом опалення. І найголовніше - це варіант не прив'язаний до електрики та газопостачання. З мінусів - опалювати дровами можуть тільки ті, хто живуть у власних будинках, мають піч або котел, та можливість привезти достатньо дров.