Ці способи про "економію" опалення брехня: вони суттєво збільшують рахунки

З настанням зими люди вигадують все більше способів, щоб зменшити рахунок за опалення. Однак, деякі з них "не працюють" і тільки збільшують витрати.

Міфи про економію на опаленні

Встановлення "розумного" лічильника

Багато хто думає, що типи лічильників електроенергії, які називають "розумними", мають заощаджувати. Однак, вони показують лише дані про споживання, але дозволить зменшити споживання та заощадити гроші.

Електричні обігрівачі ефективніші, ніж центральне опалення

Протягом багатьох років люди вважали, що підключити мобільний електричний обігрівач дешевше, ніж встановити опалення.

Однак, електричні обігрівачі тільки збільшують витрати за електроенергію. Вони марнотратно витрачають енергію, створюючи не тільки тепло, а й шум.

Вимикати опалення, коли нікого немає вдома

Часто люди, коли йдуть на роботу, то вимикають опалення, адже думають, що це допоможе заощадити. Однак, це не так.

Коли ви повернетеся, то запуск опалення буде потребувати додаткового споживання електроенергії, що вплине на рахунки.

Увімкнути опалення на максимальну потужність, щоб швидше обігріти будинок

Багато людей думають, що це допоможе швидше нагріти житло, але це не так. Будинок буде нагріватися за однаковий час, незалежно від того, доходить температура до 20 або 30 градусів.

Вже вночі вам може стати занадто жарко, адже ви використали занадто багато енергії, ніж потрібно. В результаті також витратите більше грошей.