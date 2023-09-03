Україцям роздадуть гроші на купівлю дров та вугілля: що відомо
Деякі українці можуть отримати допомогу у вигляді субсидії для купівлі дров чи вугілля. Такі виплати призначають раз на рік.
Про це пише Пенсійний Фонд у Telegram.
Хто і як може отримати ці виплати
Житлова субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу призначається один раз на календарний рік, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.
"Житлова субсидія не призначається, якщо нарахований середньомісячний сукупний дохід особи менше ніж розмір мінімальної заробітної плати та/або не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії", - пояснюють у ПФ.
Якщо ж людина сплатила єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі не менше мінімального за І або ІІ квартал 2023 року, то субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу може бути призначена, якщо на це подадуть заяву у ІІІ або ІV кварталі 2023 року.
Як оформити субсидію:
- подати заяву на призначення субсидії для закупівлі дров чи вугілля
- надати довідку, де вказано про наявність в оселі пічного опалення
Мінімальною нормою допомоги на домогосподарство вважається 1 тонна твердого палива та 1 балон зрідженого газу. Але можуть призначити допомогу і в більшому розмірі.
Кому субсидію не надають
Втім є категорії українців, яким не призначать житлову субсидію. Вона не передбачена для людей, у кого:
- площа будинку перевищує 230 кв. м, а квартири - 130 кв. м (крім випадків, коли йдеться про дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї тощо)
- хтось із членів родини на 1 число дати оформлення субсидії володіє транспортним засобом, молодшим за 5 років, або кількома транспортами, віком до 15 років (окрім мопедів і причепів)
- серед членів домоволодіння є повнолітні, які не мають доходів, не сплачують Єдиний соціальний внесок, виїхали за кордон більш ніж на 60 днів тощо
- хтось із членів родини за останній рік до дати оформлення субсидії зробив покупку більш ніж на 51 тис. грн
- є заборгованість за комуналку
- не повернули надмірно нараховану субсидію
- громадянам, які не платять аліментів або заборгували за іншими виконавчими провадженнями
- якщо громадянин має інше житло (є широкий перелік винятків)
- члени родини мають депозит на більш ніж 100 тис. грн або володіють дорогоцінними металами на суму більш ніж 50 тис. грн
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