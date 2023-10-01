Газ, электричество или дрова. Эксперты назвали самые лучшие варианты отопления для жилья зимой

Что нас ждет зимой

Россия продолжает тактику энергетического террора: около двух недель назад начались обстрелы критической инфраструктуры. Это означает только одно: наши прогнозы относительно тяжелой "зимы" сбываются, поэтому важно комплексно подготовиться к ней уже сейчас.

Эксперт в сфере теплотехники и основатель торгово-производственной группы компаний EnginUP с собственной TM Paskal Алексей Лещинский назвал риски, которые могут нас ждать в сезоне 2023/2024:

- нам неизвестны запасы газа в наших месторождениях

- газотранспортная система Украины недостаточно загружена

- мы потеряли с баланса энергосистемы несколько тепловых станций, атомную станцию и Каховскую гидроэлектростанцию.

"Основными источниками энергии в украинских домах остаются газ, электричество и твердое топливо. В начале лета вместе с командой провели детальное исследование о том, сколько будет стоить эта "зима" с разными источниками энергии", - добавил он.

Для расчета возьмем дом площадью 120 квадратных метров, где проживают три человека. Продолжительность отопительного сезона - 5 месяцев. Если сравнивать основные системы, то мы получим следующие цифры:

Газовый котел

Теплоснабжение на базе газового котла - это примерно 1,500-2,000 кубометров. Для Киева бюджет "на зиму" выйдет около 12,150-16,680 грн. В Винницкой области потребитель заплатит на 30% больше, то есть примерно 16,365-21,820 гривен за счет разницы в цене на транспортировку газа.

Электрический котел

Теплоснабжение на основе электрического котла обойдется дороже в 2 или 2,7 раза. Бюджет "на зиму" составит около 33,900-45,250 гривен.

Твердотопливный котел

Теплоснабжение на базе твердотопливного котла будет стоить примерно 11,627-13,953 грн (+~2,000 грн - доставка дров).

"Все просчеты мы осуществляли на основные актуальные тарифы в Украине. Кубометр газа стоит в среднем 7,82 гривны. Доставка колеблется в диапазоне от 0,38 гривны за кубометр до 2,95 гривны за кубометр. В то же время цена на электроэнергию согласно постановлению Кабинета Министров №544 от 30 мая 2023 г. выросла и теперь составляет 2,64 гривны за кВт. Цены на твердое топливо будут колебаться в зависимости от региона", - добавил Лещинский.

Твердотопливный котел - как альтернатива

Алексей Лещинский советует посмотреть на твердотопливные котлы. Он считает, что такой котел даст энергетическую независимость в современных условиях.

"Для меня наиболее эффективный и подходящий вариант - это установить твердотопливный котел. Он легко интегрируется в уже имеющуюся систему отопления, а запасы дров гарантируют энергетическую независимость на 95%-97%. Условно слабым местом остается зависимость от электроэнергии на уровне 125-275 Вт, но вы можете использовать альтернативные источники энергии, например источник бесперебойного питания с аккумулятором, генератор, собственную солнечную электростанцию", - говорит эксперт.

Тепловой насос

Продакт-менеджер тепловых насосов Mycond Алексей Соломаха предлагает свой вариант отопления - тепловые насосы.

Он подчеркивает, что сейчас большую популярность стали набирать альтернативные варианты отопления зданий и частных предприятий: тепловые насосы, солнечные электростанции, ветрогенераторы и прочее.

"Одним из самых популярных альтернативных способов отопления являются тепловые насосы. Основное их отличие от всех других источников тепла заключается в исключительной возможности использовать энергию окружающей среды для отопления и нагрева воды. Преимущества такого метода отопления очевидны - энергетическая безопасность для дома зимой, удобство в использовании, быстрая окупаемость и экологичность Среди наиболее распространенных - 2 вида тепловых насосов: "воздух-воздух" и "воздух-вода". Тепловые насосы работают очень эффективно и вносят важный вклад в защиту климата. В среднем с 1 кВт-ч электрической энергии можно выработать до кВт-ч тепловой энергии", – пояснил эксперт.

Обычные дрова

Этот вариант очень актуален для владельцев домиков. Особенно, если есть доступ к дешевым дровам и проблемы с подключением к газу.

В свое время большинство деревень зимой отапливали дома и готовили еду исключительно на дровах. В хатах стояли специальные печки на половину кухни, которые обогревали все помещения, на ней готовили еду, а в холодные ночи можно было положить детей спать на специальные части спать.

Дрова считаются также экологичным и экономичным вариантом отопления. И самое главное - это вариант не привязанный к электричеству и газоснабжению. Из минусов – отапливать дровами могут только те, кто живет в собственных домах, имеют печь или котел, и возможность привезти достаточно дров.