Гастроентеролог розповів, чи дійсно потрібно їсти суп, щоб бути здоровим

Чи потрібно часто їсти суп

За словами лікаря, суп - не обов'язкова складова раціону людини.

"Підносити супи до небес не варто", - додав він.

Як виявилось, не обов'язково їсти рідкі страви кожного дня або як першу, тобто обов'язкову складову обіду.

Все тому, що надмірна кількість рідкої страви може переростягнути живіт та викликати дискомфорт, рефлюкс, який може супроводжувати печією. А такий стан досить неприємний.

Їсти рідку їжу варто лише в помірних кількостях та тоді, коли вам цього хочеться.

Додамо, що перші страви часто допомагають вибудувати правильний обмін речовин в організмі і створити ідеальну харчову карту. Найпростіші експерименти з раціоном допоможуть вам визначити, чи обов'язково їсти суп щодня.

Важливо пам'ятати, що хороший той раціон, який найбільш повноцінно відповідає на запити вашого організму і життєвих потреб.

Як правильно варити суп

Якщо ріденького все ж хочеться, то суп треба варити правильно: