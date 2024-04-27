Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли нужно есть суп, чтобы быть здоровым

Нужно ли часто есть суп

По словам врача, суп - не обязательная составляющая рациона человека.

"Подносить супы к небесам не стоит", - добавил он.

Как оказалось, не обязательно есть редкие блюда каждый день или как первое, то есть обязательную составляющую обеда.

Все потому, что чрезмерное количество жидкого блюда может растянуть живот и вызвать дискомфорт, рефлюкс, который может сопровождать изжогой. А такое состояние достаточно неприятное.

Есть жидкую пищу стоит только в умеренных количествах и тогда, когда вам этого хочется.

Первые блюда часто помогают выстроить правильный обмен веществ в организме и создать идеальную пищевую карту. Простейшие эксперименты с рационом помогут вам определить, обязательно есть суп каждый день.

Важно помнить, что хорош тот рацион, который наиболее полноценно отвечает на запросы вашего организма и жизненных потребностей.

Как правильно варить суп

Если реденького все же хочется, то суп нужно варить правильно: