Гастроэнтеролог рассказал, действительно ли нужно есть суп, чтобы быть здоровым

Всем в детстве родители говорили, что суп обязательно должен находиться в рационе человека. Однако, как оказалось, чтобы быть здоровым, есть такое блюдо часто не обязательно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога Станислава Кравчука.
По словам врача, суп - не обязательная составляющая рациона человека.
"Подносить супы к небесам не стоит", - добавил он.
Как оказалось, не обязательно есть редкие блюда каждый день или как первое, то есть обязательную составляющую обеда.
Все потому, что чрезмерное количество жидкого блюда может растянуть живот и вызвать дискомфорт, рефлюкс, который может сопровождать изжогой. А такое состояние достаточно неприятное.
Есть жидкую пищу стоит только в умеренных количествах и тогда, когда вам этого хочется.
Первые блюда часто помогают выстроить правильный обмен веществ в организме и создать идеальную пищевую карту. Простейшие эксперименты с рационом помогут вам определить, обязательно есть суп каждый день.
Важно помнить, что хорош тот рацион, который наиболее полноценно отвечает на запросы вашего организма и жизненных потребностей.
Если реденького все же хочется, то суп нужно варить правильно:
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